Presentati a Rho/Mi 15 nuovi autobus ibridi

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente è intervenuto a Rho (Milano) alla presentazione della nuova flotta di autobus ibridi per il trasporto pubblico locale di Stie (Società trazione e imprese elettriche), che circoleranno nel Rhodense. Nello specifico, si tratta di 15 mezzi E6 ibridi .

Lucente: nuovi autobus ibridi a Rho è progetto in linea con visione di Regione

“Un progetto di rinnovamento della flotta in piena sintonia con Regione Lombardia – ha detto l’assessore Lucente – che da tempo persegue una vera e propria ‘rivoluzione della mobilità’.

Obiettivo neutralità tecnologica

“Puntiamo alla neutralità tecnologica – ha precisato – attraverso un parco mezzi efficiente e green e infrastrutture del TPL (Trasporto pubblico locale) moderne e innovative. Il mix energetico è necessario per garantire trasporti moderni e sostenibili da un punto di vista ambientale”.

Le dotazioni tecnologiche dei nuovi autobus

Gli autobus presentati sono dotati di videosorveglianza, sistemi di localizzazione e monitoraggio dei veicoli (Avm/Avl). Le vetture dispongono inoltre di telecamere frontali, indicatori di percorso di nuova generazione, possibilità di attivare vocalizzatori interni ed esterni, frenata automatica di emergenza. Di serie sono previsti anche assistenza intelligente alla velocità, rilevamento di ostacoli in retromarcia, riconoscimento della segnaletica stradale e rilevatori di stanchezza e protezione posto guida. Inoltre, i mezzi sono attrezzati con la pedana per l’accesso disabili.

Trasporto pubblico locale, settore strategico

“Per Regione Lombardia – ha concluso Lucente – il trasporto pubblico locale è strategico: il nostro impegno ci ha già portato dall’inizio del 2026 ad investire oltre 782 milioni di euro per il TPL su gomma in tutta la Lombardia, dei quali oltre mezzo miliardo destinato all’Agenzia di Milano, Monza, Lodi e Pavia. Risorse fondamentali per garantire il buon funzionamento dei mezzi ed un servizio ottimale per i cittadini. Un percorso verso la transizione ecologica che ci permetterà entro la fine di quest’anno di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale”.