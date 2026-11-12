Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Salute

In Lombardia copertura vaccinale influenza bambini 2-6 anni al 30%

La Regione rinnova l'invito a tutte le famiglie della Lombardia: vaccinatevi ora Utile farlo per arrivare protetti al picco stagionale e tutelare anche i nonni

Cresce l’adesione alla campagna antinfluenzale per i bambini in Lombardia. Alla prima metà di novembre, la copertura vaccinale tra i 2 e i 6 anni ha già raggiunto il 30%, con circa 110.000 dosi somministrate. Un dato in netta crescita rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, quando la copertura si attestava al 26% (circa 15.000 dosi in meno rispetto a oggi).

A fare il punto sull’andamento della campagna e sull’importanza della prevenzione tra i più piccoli è la dottoressa Simona Scarioni, dirigente medico dell’Unità Operativa Prevenzione di Regione Lombardia, ospite della rubrica regionale ‘Pillole di Salute’ di Lombardia Notizie.

“L’aumento registrato quest’anno è un segnale importante e va nella direzione giusta – sottolinea la dottoressa Scarioni -. Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso lavoro dei pediatri di libera scelta, impegnati attivamente nel contattare i propri assistiti e nello spiegare alle famiglie il valore della vaccinazione”.

I vantaggi dello spray nasale e le tempistiche per l’influenza dei bambini in Lombardia

Per tutta la fascia d’età compresa tra i 2 e i 17 anni, in Lombardia il vaccino antinfluenzale viene somministrato tramite un semplice spray nasale: una modalità indolore, ben tollerata dai più piccoli ed estremamente efficace nel ridurre il rischio di forme gravi della malattia, ricoveri e assenze prolungate da scuola.
Con il picco influenzale atteso indicativamente intorno al periodo natalizio, gli esperti raccomandano di non attendere oltre: “Come tutte le vaccinazioni, anche l’antinfluenzale impiega circa due settimane per diventare pienamente attiva – spiega Scarioni -. Muoversi in anticipo significa arrivare già protetti al momento di massima circolazione del virus, evitando le corse dell’ultimo minuto”.

Un gesto di protezione per tutta la famiglia

Vaccinare i bambini rappresenta inoltre uno scudo fondamentale per l’intera comunità, a partire dalle persone più fragili e dagli anziani: “I più piccoli sono spesso a stretto contatto con i nonni. Ridurre la circolazione del virus nella fascia pediatrica, insieme alla vaccinazione di genitori e adulti, significa creare un grande puzzle di prevenzione capace di proteggere l’intero sistema familiare e sanitario”.

Influenza dei bambini in Lombardia: come prenotare

Regione Lombardia ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata. Per aderire, i genitori possono rivolgersi direttamente al proprio pediatra di libera scelta oppure prenotare l’appuntamento presso i centri vaccinali del territorio attraverso i canali regionali dedicati.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima