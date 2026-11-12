Regione Lombardia compie un nuovo passo sul fronte della gestione delle infrastrutture autostradali. Il presidente Attilio Fontana ha firmato il protocollo d’intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione del Veneto e Regione Lombardia finalizzato all’affidamento in house dell’autostrada A4 Brescia-Verona-Vicenza-Padova a Concessioni Autostradali Venete S.p.A.

L’intesa si inserisce in una prospettiva più ampia che riguarda anche il futuro delle concessioni autostradali lombarde. Regione Lombardia sta infatti valutando di gestire, attraverso una società regionale, le principali infrastrutture autostradali del territorio.

L’obiettivo è mettere a sistema la gestione della rete, favorire economie di scala e destinare una parte delle risorse generate alla programmazione e alla realizzazione di ulteriori infrastrutture strategiche per la Lombardia, rafforzando così efficienza, capacità di investimento e governo del territorio.

Una riflessione sul futuro della gestione delle infrastrutture stradali

“Sigliamo un passaggio significativo per Regione Lombardia e Regione Veneto– ha detto il presidente Fontana – da sempre accomunate da obiettivi comuni volti a rafforzare una consolidata alleanza politica, economica e territoriale. Il documento rappresenta un’applicazione concreta di federalismo infrastrutturale che intendiamo perseguire. Questo ci permetterebbe di partecipare direttamente alla governance delle nostre autostrade e di trattenere parte delle risorse economiche generate per reinvestirle sulla viabilità e sulla connessione dei nostri territori”.

“Firmare il protocollo – ha continuato l’assessore Terzi – dimostra quanto le nostre Regioni vogliano assumersi la responsabilità di gestire anche le infrastrutture autostradali, come la A4 Brescia-Padova. Questo risultato è il frutto della forte sinergia che da tempo unisce Veneto e Lombardia ed è anche il punto di partenza per una riflessione più ampia che vogliamo sviluppare in Regione Lombardia sul futuro della gestione delle principali infrastrutture stradali”.