Al 26 ottobre sono state somministrate in Lombardia 1.035.177 dosi di vaccino antinfluenzale nell’ambito della campagna vaccinale 2026/2027. Lo scorso anno il superamento del milione di vaccinazioni si è registrato il 28 ottobre. Regione Lombardia conferma l’impegno per promuovere la prevenzione e facilitare l’accesso alle vaccinazioni attraverso la rete territoriale.

I canali di somministrazione – La quota più consistente delle vaccinazioni antinfluenzali è stata effettuata dai medici di medicina generale, con 555.255 dosi, seguiti dalle farmacie di comunità con 225.853 e dai pediatri di libera scelta con 138.254 somministrazioni.

Protezione dei neonati contro l’Rsv – Prosegue anche la campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), rivolta alla protezione dei più piccoli. Al 26 ottobre 2026 sono state effettuate 30.856 somministrazioni di anticorpo monoclonale anti-RSV, con un incremento di 6.300 rispetto alle 24.556 registrate nello stesso periodo del 2025, pari a una crescita del 26%.

Il contributo principale arriva dai pediatri di libera scelta, con 15.889 somministrazioni, seguiti dai centri vaccinali delle ASST, con 7.450, e dagli ospedali delle ASST, con 3.643.

Dove vaccinarsi – La vaccinazione antinfluenzale è gratuita per tutti i cittadini lombardi e può essere effettuata negli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nelle farmacie aderenti e nei centri vaccinali delle ASST. Per farmacie e centri vaccinali è possibile prenotare attraverso il portale regionale: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.

Assessore Bertolaso: significativo dato aumento vaccinazione sinciziale – “La prevenzione – ha detto l”assessore Bertolaso – è una priorità della sanità lombarda. Proseguiamo con la campagna antinfluenzale attraverso una rete capillare di medici, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per facilitare l’accesso dei cittadini alla vaccinazione. È significativo anche il risultato dell’immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale: al 26 ottobre abbiamo raggiunto 30.856 somministrazioni, il 26% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un risultato importante per proteggere i neonati dalle complicanze respiratorie. Ringrazio tutti i professionisti sanitari impegnati nella campagna”.

I dati per province:

Antinfluenzale:

Milano 346.346

Brescia 135.103

Bergamo 114.045

Monza e Brianza 104.745

Varese 84.870

Como 57.784

Pavia 49.036

Lecco 39.322

Cremona 33.745

Mantova 28.405

Lodi 26.974

Sondrio 14.802

Totale Lombardia 1.035.177

RSV

Milano 10.574

Brescia 4.317

Bergamo 3.236

Monza e Brianza 2.855

Varese 2.402

Como 1.689

Pavia 1.587

Mantova 1.086

Cremona 1.053

Lecco 1.006

Lodi 658

Sondrio 393

Totale Lombardia 30.856. (LNotizie)

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