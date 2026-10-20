Al 19 ottobre 2026 sono 614.355 le vaccinazioni antinfluenzali somministrate in Lombardia dall’inizio della campagna 2026 – 2027 iniziata lo scorso 1° ottobre per i cittadini più a rischio e poi ampliata a tutti dal 12 ottobre. Il dato è in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando le somministrazioni erano state 587.603. Si tratta di 26.752 vaccinazioni contro l’influenza in più.

I cittadini possono vaccinarsi in modo semplice e capillare presso le Case di Comunità, i centri vaccinali, gli ospedali, le farmacie aderenti, oppure rivolgendosi ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. L’iniziativa punta ad ampliare la copertura vaccinale sul territorio per prevenire complicanze gravi e ridurre la pressione sulle strutture sanitarie durante i mesi invernali.

Le novità di quest’anno

Tra le novità della campagna 2026-2027 di Regione Lombardia, per la prima volta i ragazzi tra i 12 e i 18 anni possono ricevere il vaccino antinfluenzale in spray nasale anche in farmacia. Si rafforza inoltre la possibilità di vaccinarsi direttamente sul luogo di lavoro: i ‘medici competenti’ possono somministrare il vaccino ai dipendenti e registrare le vaccinazioni sulla piattaforma regionale Arvax. La misura arriva dopo i risultati positivi della sperimentazione condotta nella Bergamasca.

La campagna prosegue attraverso la rete dei servizi territoriali. Il contributo maggiore arriva dai medici di medicina generale, che hanno effettuato 338.468 somministrazioni, seguiti dalle farmacie di comunità con 119.567 dosi e dai pediatri di libera scelta con 84.951.

Per quanto riguarda le fasce d’età, il numero più alto di vaccinazioni riguarda gli over 75, con 220.686 somministrazioni, pari al 36% del totale. Seguono i cittadini tra 65 e 74 anni, con 128.239 dosi (21%), e quelli tra 18 e 59 anni, con 119.736 (19%).

Vaccinazioni antinfluenzali 2026, i dati per provincia

Milano è la provincia con il maggior numero di vaccinazioni antinfluenzali, con 206.895 dosi somministrate. Seguono Brescia, con 84.963, Bergamo, con 65.923, e Monza Brianza, con 60.785. Ecco il dettaglio delle somministrazioni al 19 ottobre 2026:

Milano: 206.895, Brescia: 84.963, Bergamo: 65.923, Monza e Brianza: 60.785, Varese: 49.769, Como: 35.584, Pavia: 28.762, Lecco: 21.451, Cremona: 18.607, Mantova: 16.717, Lodi: 15.657, Sondrio: 9.242.

Il totale regionale è di 614.355 dosi.

Bertolaso: garantire un inverno più tranquillo

“Abbiamo adottato questa strategia – ha spiegato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che si è vaccinato domenica scorsa alla Casa di Comunità ‘Villa Marelli’ a Milano – per garantire a tutti i cittadini un inverno il più tranquillo e sicuro possibile. Il vaccino non annulla del tutto il rischio di contrarre l’influenza, ma riduce in modo determinante le complicazioni e i possibili ricoveri ospedalieri. In questo modo proteggiamo le famiglie, la comunità e l’intero sistema sanitario. Un sentito ringraziamento va a tutti i professionisti della sanità lombarda per l’impegno e la costante disponibilità. La rete dell’offerta è ampia e diffusa su tutto il territorio: invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità gratuita per tutelare la propria salute“.