LNotizie-Foto. Intelligenza artificiale, assessore Tironi: collaborazione Regione Lombardia e Google for Education per l’eccellenza degli ITS

(LNotizie – Milano, 30 giu) Regione Lombardia e Google for Education portano l’Intelligenza Artificiale nelle aule degli ITS lombardi, con una collaborazione che prevede la formazione e certificazione AI degli insegnanti e degli studenti, con l’obiettivo chiave di sfruttare l’ecosistema Google for Education per progettare il miglior percorso formativo possibile per gli ITS.

Il progetto, che partirà a inizio del prossimo anno accademico 2026/2027, prevede due percorsi: da un lato la formazione, tramite metodologia ‘Train the Trainer’, e la certificazione dei docenti. Dall’altro, la Gemini Academy – il programma di formazione promosso da Google for Education – e successivo conseguimento della certificazione degli studenti.

In questo modo Regione Lombardia riesce a valorizzare l’importanza dell’AI, offrendo a studenti e docenti degli ITS un programma innovativo basato sull’utilizzo di Gemini for Education. In pratica, una decisa evoluzione verso una verticalizzazione delle competenze, supportata direttamente dagli esperti di Google.

“L’intelligenza artificiale – commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi – rappresenta una straordinaria opportunità per rendere il nostro sistema formativo ancora più competitivo e vicino alle esigenze delle imprese. Grazie alla collaborazione con Google for Education portiamo negli ITS lombardi un modello innovativo, capace di unire tecnologia, competenze e responsabilità. Vogliamo formare giovani pronti ad affrontare le sfide del futuro, con certificazioni riconosciute e competenze avanzate che aumentano il loro valore sul mercato del lavoro. La Lombardia conferma così il proprio ruolo di laboratorio nazionale dell’innovazione, investendo sulle persone e sulle professioni di domani”.

“Per trasformare il potenziale dell’Italia in crescita concreta – spiega Marco Berardinelli, responsabile Education di Google in Italia – dobbiamo puntare sulla sua risorsa più importante: le persone. Il progetto con Regione Lombardia è un esempio concreto di questa visione: portando la formazione e le certificazioni negli ITS, diamo ai giovani le competenze esatte per essere subito competitivi in un mercato del lavoro che le richiede sempre di più.”

“L’acquisizione delle competenze in ambito AI – afferma Roberto Sella, coordinatore Rete ITS Lombardia- è diventata centrale per i nostri istituti e si sviluppa su due direttrici fondamentali. Da un lato c’è l’aspetto tecnologico: imparare a utilizzare al meglio strumenti come Gemini per potenziarsi ed evolvere professionalmente, garantendo così che la tecnologia sia un alleato e non un sostituto del lavoro umano. Dall’altro, un focus imprescindibile sul livello di consapevolezza giuridica ed etica, indispensabile per un uso responsabile e maturo dell’Intelligenza Artificiale”. (LNews)

red