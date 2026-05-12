L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e della realtà aumentata per diagnosi sempre più efficaci e l’applicazione di soluzioni di ultima generazione che sfruttano i big data per il monitoraggio delle infrastrutture critiche. Questi sono solo alcuni dei dieci progetti innovativi finanziati da Regione Lombardia tramite la piattaforma STEP dell’Unione europea, strumento attraverso il quale vengono assegnate risorse provenienti da undici fondi strutturali per lo sviluppo di tecnologie digitali e green, innovazione deep-tech e biotecnologie.

Le diverse iniziative sono state illustrate dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni internazionali ed europee Raffaele Cattaneo, intervenuto all’ex Galleria d’Arte Moderna di Bologna, nel corso dell’evento ‘Il ruolo delle Regioni nei processi di selezione e indirizzo strategico: sintesi e prospettive’, uno dei dibattiti organizzati nell’ambito della giornata inaugurale della prima edizione di R2I – Research to Innovate Italy 2026, la manifestazione nazionale promossa dalla Conferenza delle Regioni in collaborazione con Regione Emilia-Romagna e dedicata ai temi della ricerca e dell’innovazione.

Il ruolo della piattaforma Ue STEP per lo sviluppo di tecnologie green

Il convegno ha rappresentato un’occasione di confronto sul ruolo di STEP, per approfondire, in particolare, il lavoro portato avanti da Regione Lombardia per promuovere una maggiore autonomia strategica europea nei settori chiave dal punto di vista tecnologico e industriale come l’intelligenza artificiale o le biotecnologie di ultima generazione, anche alla luce dell’attuale scenario geopolitico internazionale.

Cattaneo: su innovazione obiettivo è rafforzare autonomia strategica di Ue

“Come Regione Lombardia – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – siamo pienamente consapevoli della necessità di rafforzare l’autonomia strategica europea, riducendo la dipendenza dai Paesi extra Ue in settori decisivi come le tecnologie green, che rivestono un ruolo chiave per la competitività, la sicurezza e l’innovazione. Per questo abbiamo deciso di aderire al programma STEP, grazie al quale abbiamo finanziato dieci progetti ad altissimo contenuto innovativo”.

Intelligenza artificiale e realtà aumentata al centro dei progetti di Regione Lombardia

Tra le diverse iniziative regionali illustrate, Cattaneo ha citato in particolare ‘O-MAI’, sviluppato dall’Ospedale Galeazzi di Milano insieme ad altre realtà innovative, incentrato sull’utilizzo dell’ intelligenza artificiale e della realtà aumentata nelle diagnosi avanzate, e ‘Mirage’, progetto coordinato da Enginium, società di servizi di Engineering e di Outsourcing

e dedicato al monitoraggio continuo delle infrastrutture critiche attraverso soluzioni tecnologiche avanzate.

Necessarie politiche europee più coraggiose

“L’Europa – ha aggiunto Cattaneo – non può pensare di competere nello scenario globale continuando a dipendere da altri nei settori strategici della tecnologia, dell’energia e della sicurezza industriale. Servono politiche europee più coraggiose, capaci di valorizzare i territori che innovano e producono, e una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse per sostenere concretamente ricerca, imprese e trasferimento tecnologico”.

“Progetti come questi – ha concluso il sottosegretario – dimostrano come la Lombardia voglia essere protagonista di una rinnovata autonomia strategica europea, fondata su innovazione, sicurezza e sovranità tecnologica. Investire oggi in ricerca e tecnologie strategiche significa costruire un’Europa più forte, competitiva e autonoma domani”.