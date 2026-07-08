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Lombardia Notizie / Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Per l’agricoltura della Lombardia 16,6 milioni di investimenti

Anche il settore della trasformazione lattiero-casearia tra i beneficiari del bando della Lombardia per gli investimenti in agricoltura e nell'agroalimentare

Beduschi: la Lombardia sostiene lo sviluppo del suo agroalimentare

Regione Lombardia crede nella crescita della filiera agroalimentare e promuove investimenti per rafforzare la capacità di trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura mettendo oltre 16,6 milioni di euro per i progetti di sviluppo territoriale. Con l’approvazione degli esiti del bando dedicato agli interventi SRD13 e SRD22 del Complemento regionale per lo sviluppo rurale della Pac (Politica agricola comune) 2023-2027, vengono infatti finanziati 11 progetti.

Investimenti per l’agricoltura e l’agroalimentare della Lombardia

L'assessore Alessandro Beduschi“L’agricoltura lombarda – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi – continua a dimostrare di essere un motore straordinario di sviluppo e qualità”. “Dietro ogni investimento – continua – ci sono imprenditori che scelgono di innovare, cooperative che valorizzano il lavoro dei propri soci e territori che continuano a produrre eccellenze riconosciute in tutto il mondo. Il compito della Regione è accompagnare questa crescita, offrendo strumenti concreti a chi ogni giorno crea valore mantenendo vive le nostre comunità rurali”.

Oltre 16,6 milioni di risorse

Le risorse approvate ammontano complessivamente a 16.632.129 euro, di cui 6.652.851 euro come contributi a fondo perduto nell’ambito dell’intervento SRD13 e 9.979.277 euro attraverso il Fondo Credito previsto dall’intervento SRD22. Gli investimenti ammessi raggiungono un valore di 33.264.258 euro, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva del bando pari a 30 milioni di euro, sufficiente quindi a finanziare tutte le domande risultate idonee.

Imprese cooperative e della trasformazione lattiero-casearia

I progetti finanziati riguardano prevalentemente imprese cooperative e aziende della trasformazione lattiero-casearia delle province di Mantova, Brescia, Cremona e Bergamo, oltre a un’impresa del comparto risicolo. Gli interventi consentiranno di migliorare l’efficienza produttiva e rafforzare la capacità di valorizzazione delle produzioni agricole lombarde, sostenendo l’intera filiera agroalimentare.

Beduschi: risultati confermano validità della nostra strategia

“Questi risultati – evidenzia l’assessore – confermano la validità della strategia che stiamo portando avanti: meno burocrazia, più investimenti e massima attenzione alla competitività delle nostre imprese. In uno scenario internazionale sempre più complesso, difendere la sovranità alimentare significa anche mettere le aziende nelle condizioni di trasformare, innovare e creare maggiore valore aggiunto sul territorio”. “Regione Lombardia – conclude Beduschi – continuerà a essere al loro fianco con politiche concrete e risorse adeguate”.

Ripartizione delle risorse per provincia

Di seguito il riparto delle risorse per provincia.

  • Mantova: 8,43 milioni di euro
  • Brescia: 3,35 milioni di euro
  • Cremona: 1,75 milioni di euro
  • Bergamo: 752.000 euro
  • aziende con sede legale fuori regione: 2,3 milioni di euro.
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