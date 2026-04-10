Sofia Goggia: la salute alla base di ogni performance

“Lo sport mi ha insegnato che la salute è la base di ogni performance – ha dichiarato Sofia Goggia – ma soprattutto di ogni equilibrio personale. La collaborazione con Lilly nasce da una visione condivisa: mettere al centro la persona, il benessere e la prevenzione. Allenarsi, ascoltare il proprio corpo, prendersi cura di sé ogni giorno sono principi che valgono tanto per un atleta quanto per chiunque. Credo che lo sport possa essere un potente motore culturale, capace di ispirare comportamenti più sani e una maggiore consapevolezza: perché la vera vittoria è vivere bene e a lungo, non solo competere”.

Federico Villa (Lilly): diffondere una cultura della salute accessibile

“Con ‘Io Prevengo’ – ha sottolineato Federico Villa, Associate Vice President Corporate Affairs & Patient Access Italy Hub di Lilly – abbiamo voluto portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dentro la vita quotidiana delle persone. La tappa finale di Milano rappresenta non solo la conclusione di un percorso, ma anche un punto di partenza per continuare a diffondere una cultura della salute accessibile, concreta e partecipata”.