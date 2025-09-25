LNews-Foto/Video. PRESIDENTE FONTANA SEGNA UN RIGORE E APRE LA ‘3 GIORNI’ DI PIAZZA LOMBARDIA DEDICATA A SPORT E SALUTE

LNews-PRESIDENTE FONTANA SEGNA UN RIGORE E APRE LA ‘3 GIORNI’ DI PIAZZA LOMBARDIA DEDICATA A SPORT E SALUTE

SOTTOSEGRETARIO PICCHI: ESPERIMENTO RIUSCITO, AVANTI IN QUESTA DIREZIONE

+++LINK A VIDEO GRATUITO IN CODA AL LANCIO+++

(LNews – Milano, 25 set) “Una bella iniziativa che anima la nostra piazza nel segno dello sport e della salute. Un binomio che, fin dall’inizio del mandato di questa Giunta, è sempre stato al centro della nostra attenzione, diventando sempre più importante un modello per favorire stili di vita corretti”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana dopo aver segnato un calcio di rigore e messo a segno un canestro, in Piazza Città di Lombardia, a Milano, trasformata fino a sabato in una grande arena sportiva in occasione di ‘One health day’. Un evento gratuito e aperto a tutti che propone un grande laboratorio a cielo aperto dedicato al tema della salute coniugata allo sport. L’obiettivo, grazie alla collaborazione di Regione Lombardia e con il patrocinio di Coni, Cip e delle federazioni sportive, nonché di associazioni ed enti di cultura, coinvolge istituzioni, università, Irccs e realtà di volontariato.

In piazza, per la giornata d’apertura, anche l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa, e il sottosegretario allo Sport e Giovani Federica Picchi che aprendo i lavori ha evidenziato “l’impegno e l’attenzione che Regione Lombardia mette in campo per valorizzare ogni disciplina, esaltandone il valore e l’importanza che assume anche e soprattutto a livello sociale”.

“Vedere nella nostra piazza – ha aggiunto Federica Picchi – ospitare, con successo, campi da calcetto, da pallacanestro e da pallavolo, così come spazi dedicati alla scherma, al baseball, alle arti marziali e al golf, è motivo di grande soddisfazione. Un esperimento riuscito che ci spinge a proseguire in questo tipo di iniziative”.

Uno spazio importante è dedicato anche ad Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Qui il presidente Fontana, nel ringraziare operatori, personale e il direttore generale Massimo Lombardo, si è impegnato in una simulazione di manovra di rianimazione cardiopolmonare. (LNews)

red

ATTENZIONE, SU QUESTO ARGOMENTO È DISPONIBILE UN FILE VIDEO GRATUITO, LIBERO DA DIRITTI, SCARICABILE GRATUITAMENTE A QUESTO LINK.

CONTIENE IMMAGINI E INTERVISTE A:

-ATTILIO FONTANA , presidente di Regione Lombardia

– FEDERICA PICCHI , sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani