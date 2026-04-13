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Scomparsa di Carlo Monguzzi, il cordoglio di Fontana

Per la scomparsa di Carlo Monguzzi (nella foto Ansa) il cordoglio del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dell'intera Giunta

Ricordo dell'esponente dell'ambientalismo milanese e regionale

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime cordoglio per la scomparsa di Carlo Monguzzi.

“Punto di riferimento dell’ambientalismo milanese e lombardo, assessore nella Giunta Ghilardotti, consigliere regionale per tante legislature, ricordo – dice Fontana – la sua coerenza, la capacità critica, l’ironia”.

“Certo, avversario politico, spesso su posizioni differenti, Monguzzi – prosegue – ha sempre dimostrato rispetto per le istituzioni e un impegno concreto e appassionato nella tutela dell’ambiente, ponendo al centro della sua azione il bene comune”. “Alla famiglia e ai suoi cari – conclude Fontana – giungano le più sincere condoglianze dell’intera Giunta lombarda“.

@in evidenza foto Ansa

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