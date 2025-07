LNews-LOMBARDIA. ASSESSORE TIRONI: L’ITS ACADEMY GIULIO NATTA DI BERGAMO PROMUOVE UN’ALLEANZA STRATEGICA CON L’EGITTO PER LO SVILUPPO DI SCUOLE TECNOLOGICHE

UN RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE AL MODELLO LOMBARDO, FORMAZIONE TECNICA D’ECCELLENZA COSTRUISCE FUTURO E COMPETITIVITÀ

(LNews – Milano, 31 lug) La formazione tecnica lombarda consolida il suo ruolo come modello internazionale di riferimento.

Il 30 luglio, presso la sede del Consiglio dei Ministri egiziano nella Nuova Città di El Alamein, è stato firmato un protocollo di collaborazione tra il Ministero dell’Elettricità e dell’Energia Rinnovabile, il Ministero dell’Istruzione e della Formazione Tecnica dell’Egitto e la Fondazione Istituto Tecnico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita della Regione Lombardia (ITS Academy Giulio Natta, con sede a Bergamo).

L’intesa, siglata alla presenza del Primo Ministro egiziano, Mostafa Madbouly, prevede la realizzazione di cinque scuole di tecnologia applicata nei settori dell’elettricità e delle energie rinnovabili, secondo standard internazionali di qualità e in linea con il modello formativo italiano ITS, a partire dall’anno scolastico 2025/2026.

“Questo accordo – ha commentato l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – rappresenta un riconoscimento autorevole alla qualità del nostro sistema ITS e alla capacità della Lombardia di costruire partenariati strategici a livello globale. L’ITS Academy Giulio Natta sarà protagonista di un progetto di grande respiro, che rafforza il legame tra formazione, innovazione e lavoro, valorizzando competenze chiave per la transizione energetica. È la conferma che investire sulla formazione tecnica non è solo una scelta educativa, ma un atto di politica industriale e cooperazione internazionale”.

Il protocollo è stato sottoscritto dal Ministro egiziano dell’Elettricità, Mahmoud Esmat, dal Ministro dell’Istruzione e della Formazione Tecnica, Mohamed Abdel Latif, e dal presidente della Fondazione ITS Academy Giulio Natta, Prof. Giuseppe Guglielmo Nardiello. Alla cerimonia ha partecipato anche l’Ambasciatore d’Italia al Cairo, Michele Quaroni.

Le nuove scuole potranno attivare percorsi triennali o quinquennali, rilasciando: un diploma di istruzione tecnica applicata; una certificazione professionale del Ministero egiziano dell’Energia; un attestato di istruzione tecnica superiore rilasciato dalla Fondazione ITS Academy.

“Formare giovani competenti, pronti ad affrontare i cambiamenti del mercato e protagonisti dello sviluppo sostenibile – sottolinea l’assessore Tironi – è una priorità che non conosce confini. Questo progetto conferma la forza del nostro modello e l’impegno della Lombardia per una formazione che crea valore, ovunque”.

Il progetto si inserisce nella strategia egiziana per l’ammodernamento dell’organizzazione educativa con l’obiettivo di formare figure altamente specializzate in grado di affrontare le sfide dell’innovazione tecnologica ed energetica, con uno sguardo al mercato del lavoro locale e internazionale. (LNews)

