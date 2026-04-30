“Nonostante gli scioperi, tra gennaio e febbraio 2026 sono state 131.000 le corse del servizio ferroviario garantite da Trenord in Lombardia. A causa delle astensioni dei lavoratori, in quei mesi, Trenord ha dovuto sopprimere, totalmente e parzialmente, oltre 6.000 corse. È evidente che eventi di tale portata abbiano influito notevolmente sull’andamento del servizio ferroviario in quel periodo”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha replicato ad alcuni consiglieri di minoranza rispetto alle performance di Trenord.

Ogni giorno in Lombardia 2.400 corse, performance Trenord in miglioramento

“Voglio ricordare – ha proseguito Lucente – che ogni giorno offriamo ben 2.400 corse ai viaggiatori, in un periodo in cui gli interventi infrastrutturali impattano notevolmente sull’intero territorio. Uno sforzo notevole che vede anche le performance in miglioramento. E a chi vuole fare polemiche sterili, ricordo che questi sono i dati di fatto e che le notizie vanno raccontate nella loro interezza”.

“Da sempre riconosco che bisogna lavorare ancora con maggior impegno per alzare il livello del servizio e della puntualità: molto è stato fatto, molto c’è ancora da fare. L’impegno di Regione Lombardia – ha concluso l’assessore – prosegue nel quadro di una visione concreta e attenta ai bisogni dei cittadini, evitando dibattiti sterili”.