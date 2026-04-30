Difesa suolo, ok programma interventi di escavazione

Via libera al programma di interventi a tutela della difesa del suolo che renderà possibile, nelle situazioni di particolare emergenza, la pulizia di alcuni corsi d’acqua mediante interventi di escavazione di materiali litoidi dagli alvei .

A prevederlo è la delibera approvata dalla Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica Massimo Sertori, di concerto con gli assessori alle infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi e al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi.

La legge regionale 4 del 2016 consente di avviare concessioni per l’estrazione di materiale in aree delimitate e individuate dall’autorità idraulica competente per la manutenzione dei corpi idrici.

L’asportazione di ghiaia, sabbia e di massi, costituisce una operazione di ripristino della funzionalità idraulica del corso d’acqua.

Recupero della funzionalità idraulica

“Questo – spiega Sertori – è un importante programma di interventi, di entità limitata ma di grande impatto per il territorio, volti al ripristino e alla manutenzione dell’alveo e per il recupero della funzionalità idraulica”.

“L’asportazione dagli alvei in aree ben localizzate – continua – rappresenta un importante intervento di manutenzione e regimazione del corso d’acqua a titolo non oneroso per l’amministrazione”.

“Spesso viene sottolineata l’importanza della prevenzione del rischio idrogeologico – conclude Sertori – e questo programma, da attuarsi in tempi brevi, concorrerà a prevenire e ridurre questo rischio, migliorando le condizioni di sicurezza dei cittadini e tutelando i nostri territori”.

Obiettivo: prevenire i fenomeni di esondazione

“Il provvedimento approvato in Giunta – aggiunge l’assessore Claudia Maria Terzi – riguarda anche la provincia di Bergamo. Nello specifico è interessato il Lago d’Iseo nel territorio del comune di Costa Volpino, in località Pizzo, con l’asportazione di 10.000 metri cubi di materiale in corrispondenza dell’immissione dell’Oglio, per liberare la foce del corso d’acqua migliorandone il deflusso, così da prevenire fenomeni di esondazione a monte e i conseguenti danni. Inoltre, è prevista una escavazione anche in Valle di Scalve, nei comuni di Azzone e Colere. Sono interventi che si aggiungono a quelli già avviati e conclusi o in corso di realizzazione, e per i quali è prevista anche la collaborazione dell’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo Endine e Moro, che attraverso queste azioni valorizza ulteriormente le aree demaniali già oggetto di importanti investimenti regionali”.

Prevenzione rischio idrogeologico

“Regione Lombardia – spiega l’assessore Comazzi – con questo programma di interventi che nelle situazioni di emergenza renderà possibile anche la pulizia di alcuni corsi d’acqua mediante l’escavazione di materiale litoide dagli alvei. Tutto ciò dimostra la costante attenzione verso la sicurezza dei territori e la prevenzione del rischio idrogeologico. Investire nella difesa del suolo significa infatti proteggere le comunità locali, le infrastrutture, le attività economiche, agendo in un’ottica preventiva e scongiurando così gli eventi estremi che possono provocare danni”.

Interventi di escavazione per la difesa del suolo

Tutti gli interventi sul reticolo di competenza regionale saranno gestiti dagli Utr (Uffici territoriali regionali) rilanciandone il ruolo di servizio tecnico. Specificatamente, per l’intervento n. 1 nel Comune di Costa Volpino, sarà coinvolta l’Autorità di Bacino dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro.

Questo l’elenco degli interventi finanziati, che interessano le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio e Varese.