Regione Lombardia dà il via alla settimana della Formula 1

Cresce l’attesa per una settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza dei record. Di pubblico, innanzitutto, con i 400.000 spettatori attesi lungo il fine settimana. In una fase della stagione sportiva particolarmente calda, con Kimi Andrea Antonelli in testa al campionato e una ritrovata Ferrari pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Il via alla settimana della Formula 1

Il via ufficiale alla settimana del Pirelli Gran Premio d’Italia di Formula 1 è stato dato questa mattina a Milano, nella sede Aci di corso Venezia, alla presenza di Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Geronimo La Russa, presidente Automobile Club d’Italia, Pietro Meda, presidente Automobile Club Milano, Paolo Pilotto, sindaco di Monza, e Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del comune di Milano. In collegamento video il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, e Stefano Domenicali, amministratore delegato e presidente di Formula 1.

Presenti anche gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste), Debora Massari (Turismo, Moda e Marketing territoriale), Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) e il sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

Lavorando sempre di più per il futuro

“Arriviamo a questo appuntamento – ha detto Geronimo La Russa – dopo i record del 2025 con 369.041 presenze. In questa edizione puntiamo a fare di più. Lavorando sempre di più per il futuro: per il 2027 sono stati approvati interventi importanti e firmato la concessione dell’autodromo ad Aci fino al 2044, a garanza della sua continuità e del suo ruolo internazionale”.

Regione si prepara ad ospitare l’evento

“Siamo pronti a ospitare – ha detto l’assessore Lucente – uno degli eventi lombardi più importanti a livello internazionale. Come sempre, d’intesa con Trenord, Regione Lombardia ha compiuto uno sforzo notevole in termini di mobilità, potenziando il servizio ferroviario. Nel weekend saranno effettuate 8 corse straordinarie tra Milano Centrale e Monza. In più, il servizio della linea S7 che collega Milano a Biassono Lesmo Parco sarà prolungato sino alle 22.30. Inoltre, il giorno della gara, domenica 6 settembre, saranno effettuate 21 corse dirette tra Milano Porta Garibaldi e Biassono. Un impegno notevole per una modalità di viaggio particolarmente gradita dagli appassionati, visto che l’anno scorso sono stati venduti oltre 36.000 biglietti speciali di Trenord dedicati al Gran Premio”.

Eventi che portano in alto il nome del nostro paese

“Un successo annunciato, che ogni anno si conferma – ha detto l’assessore Beduschi – e grande organizzazione, grazie a Regione Lombardia, a tutto il paese Italia, agli enti locali, e a tutte istituzioni coinvolte. Un lavoro di squadra che dura un anno e coinvolge tantissime persone e che si riverbera in un evento che pone di fatto Monza e la Lombardia su un palcoscenico di pubblico globale. L’automobilismo a Monza rappresenta con grande onore e reputazione che porta in alto il nome del nostro paese a livello globale”.

La copia della monoposto di Formula 1

Tra le novità del palinsesto-eventi del Gran Premio 2026, c’è anche un’opera d’arte che sfilerà a Monza: una copia di monoposto di Formula 1, in scala 1:1, realizzata dai ragazzi autistici dell’Associazione Facciavista di Seregno (Monza e Brianza), in collaborazione con Fondazione Bluemers. L’iniziativa sarà presentata giovedì 3 settembre dal sottosegretario alla Presidenza di Regione con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi.

“Siamo orgogliosi – ha commentato Picchi – che la nuova iniziativa Formula 1 Aut approdi al Gran Premio 2026 all’Autodromo di Monza, eccellenza lombarda e italiana. L’opera valorizza i diversi talenti dei giovani, anche quelli più fragili, toccati da disabilità intellettiva, grazie al lavoro di associazioni come Facciavista. Nel 2025 abbiamo sostenuto 109 progetti di avviamento allo sport per persone con disabilità e recentemente rinnovato l’accordo con il Comitato Italiano Paralimpico, aumentandone lo stanziamento. Tra le misure regionali anche ‘La Lombardia è dei Giovani 2026’, finanziata con più di 2 milioni di euro, grazie ai quali abbiamo potenziato le misure dedicate al benessere psicologico giovanile”.

La Ferrari F399 esposta nella sede Ac Milano

Presso la sede di Aci Milano è stata esposta per l’occasione anche la Ferrari F399, la monoposto che ha corso il Mondiale del 1999.