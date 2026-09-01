LNotizie-Foto. GP Monza, presidente Fontana: sarà una grandissima edizione, autodromo sempre più nel cuore del mondo

(LNotizie – Milano, 01 set) “Anche quest’anno sarà un grandissimo Gran Premio. La giornata di domenica è sold out già da alcuni mesi e ci stiamo avvicinando al tutto esaurito anche per le giornate precedenti. Monza è sempre più nel cuore dei lombardi, degli italiani e degli appassionati di tutto il mondo”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 2026, in programma all’Autodromo nazionale di Monza.

Il presidente ha sottolineato il valore internazionale della manifestazione e il ruolo strategico del circuito brianzolo nella promozione della Lombardia, ricordando gli investimenti avviati per adeguare l’impianto alle richieste della Formula 1.

“Abbiamo iniziato un percorso importante – ha spiegato Fontana – mettendo a disposizione, insieme al Ministero delle Infrastrutture, risorse considerevoli affinché l’Autodromo venga ulteriormente adeguato agli standard richiesti dalla Formula 1”.

“Il contratto per il Gran Premio è stato rinnovato fino al 2031 – ha proseguito – e l’assegnazione della gestione ad Aci è stata confermata fino al 2044. Abbiamo quindi la ragionevole convinzione che il Gran Premio di Monza continuerà a essere il più iconico e il più bello del campionato mondiale di Formula 1”.

Fontana ha inoltre richiamato il valore simbolico dell’Anello della Regina, il tracciato che unisce idealmente Monza e Bormio e due grandi eventi sportivi internazionali ospitati dalla Lombardia: il Gran Premio d’Italia di Formula 1 e i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.

“È un anello che collega due territori e due manifestazioni straordinarie – ha sottolineato – e che rappresenta la capacità della Lombardia di essere protagonista nell’organizzazione dei più importanti eventi sportivi mondiali”.

Il presidente ha infine evidenziato come il Gran Premio rappresenti una straordinaria vetrina internazionale per l’intero territorio lombardo: “Monza non è soltanto una competizione sportiva, ma un evento capace di raccontare nel mondo le eccellenze, la capacità organizzativa e l’attrattività della nostra regione”. (LNotizie)

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