GP Monza, Fontana: grande evento sportivo e festa di popolo

“Ancora una volta, se ve ne fosse stato bisogno, il Gran Premio di Monza ha confermato tutto il suo fascino e la sua attrattività. Un evento sportivo di assoluta caratura internazionale, ma anche e soprattutto una eccezionale festa di popolo”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del Gran Premio di Monza.

“Proprio queste considerazioni – ha aggiunto il governatore, accompagnato in autodromo da assessori e sottosegretari – ci spingono sempre più a essere importante parte integrante di un progetto che oltre a mettere al centro l’autodromo vuole valorizzare in maniera significativa anche il parco e la Villa Reale di Monza”.