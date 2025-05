Gp Monza, Fontana: al lavoro per rendere l’autodromo più attrattivo

“Un autodromo per il Gp di Formula 1 più attrattivo è un’ottima notizia per Monza, per la Lombardia e per l’intero Paese. Ringraziamo il ministro Salvini e il Governo per aver approvato un provvedimento che rende ancor più forti questi grandi eventi che sono un traino eccezionale per i territori che li ospitano”.

Stanziamento di oltre 10 milioni per Monza e Imola

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha commentato così la notizia dello stanziamento di 5,25 milioni di euro per il 2025 e 5 milioni per ogni anno dal 2026 al 2032 a favore della Federazione sportiva nazionale-Aci. I fondi serviranno per la realizzazione dei Gran Premi di Formula 1 che si svolgeranno a Monza e Imola. Autodromi più attrattivi significa anche poter ospitare eventi di altra natura

GP Monza, il presidente di Regione Lombardia sul futuro dell’autodromo

“Monza, riconosciuto in tutto il mondo come il ‘Tempio della velocità’ – ha proseguito Attilio Fontana – possiede, notoriamente, un fascino unico.

Lombardia al fianco di Sias e Aci

Regione Lombardia sarà al fianco della Sias e dell’Aci per fare in modo che l’autodromo, al di là del Gran Premio d’Italia, sia sempre più attrattivo e punto di riferimento per molteplici eventi”.