Nuovo incontro presso la sede di Regione Lombardia di Brescia per approfondire ulteriormente la vertenza di lavoro legata alla società Stanadyne. Una situazione che Regione Lombardia sta seguendo con estrema attenzione ormai da qualche mese, al fine di accompagnare la costruzione di un percorso di soluzione che tuteli il sito produttivo e la continuità occupazionale dei lavoratori.

Lavoro,Tironi coordina tavolo su vertenza Stanadyne

Al Tavolo coordinato dall’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e lavoro Simona Tironi hanno partecipato il sindaco di Castenedolo e i rappresentanti degli uffici tecnici delle direzioni generali Istruzione, Formazione, Lavoro e Sviluppo Economico. Per la società erano presenti il liquidatore Angelo Rodolfi e il direttore stabilimento Guido Terzi con assistenza di Carlo Salvetti per Confindustria Brescia, Barbara Basile, Antonio Ghirardi e Ciro D’Alessio per Fiom Cgil, oltre ai rappresentanti dei lavoratori.

Gruppo Hatz interessato all’acquisto

Rodolfi ha informato il tavolo circa il nominativo del soggetto concretamente interessato all’acquisto della società, il Gruppo tedesco Hatz, che opera nel campo della produzione di motori diesel e componentistica per il settore automotive. Sono attualmente in corso trattative che stanno proseguendo in maniera proficua.

Fiom Cgil: necessaria certezza per tempistiche

La Fiom Cgil, raccogliendo positivamente quanto riportato dalla società, ha sostenuto la necessità di avere certezza del percorso in essere e delle tempistiche di definizione della trattativa che avrà inevitabilmente impatto sul piano industriale e conseguentemente sulla situazione dei lavoratori, a partire dal ritiro della liquidazione, come elemento essenziale per la prosecuzione delle attività, e la conseguente ‘messa in bonis’ della società, a valle dell’esito positivo delle valutazioni finanziarie e patrimoniali in cui versa oggi la società.

Il ruolo chiave di Regione Lombardia

Nel corso dell’incontro, i partecipanti hanno sottolineato il positivo contributo dell’intervento istituzionale di Regione Lombardia nella gestione della difficile fase in cui si trova Stanadyne. Hanno chiesto inoltre ulteriore sostegno per garantire la buona riuscita del percorso anche attraverso le misure specifiche regionali che si potranno mettere in campo coinvolgendo anche i competenti uffici ministeriali.

Tironi: a breve ulteriore confronto anche con acquirente

L’assessore Tironi ha confermato la ferma intenzione di supportare il buon esito del dialogo con il potenziale acquirente e, sottolineando il forte impegno di tutti gli intervenuti al tavolo, ha ribadito la necessità di garantire il rispetto di tempi ristretti prevedendo a brevissimo un ulteriore approfondimento auspicabilmente anche con il potenziale acquirente.