Lecco migliore provincia italiana a misura d’infanzia

Lecco è la migliore provincia italiana, a misura d’infanzia. Primeggia, infatti, per quanto riguarda la ‘qualità della vita dei bambini’, nella classifica da zero a quattordici anni. È quanto emerge dall’indagine de ‘il Sole 24 Ore‘ presentata al Festival dell’Economia 2025, basata su 15 parametri statistici. Un primato, quello lecchese, fondati sul rapporto tra bambini e sport, sulle competenze scolastiche e sulla bassa percentuale di delitti contro i minori. Bene, in questa graduatoria, sempre in Lombardia, anche Sondrio (al 6° posto) e Monza Brianza (12° posto).

Lecco migliore provincia a misura d’infanzia

“Complimenti ai lecchesi e avanti così. Questo risultato – spiega il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – ci inorgoglisce e ci spinge a proseguire su una strada che abbiamo intrapreso da tempo, mirata a sostenere politiche della famiglia che guardano anche alle nuove e future generazioni. Esamineremo con attenzione i risultati conseguiti dal territorio della provincia di Lecco con l’obiettivo di portare l’intera Lombardia ai vertici della graduatoria ‘a misura d’infanzia’ ”.