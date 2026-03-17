A Campione d’Italia (CO) ‘The Arena’ 2026, evento di kickboxing

Campione d’Italia, torna la kickboxing con l’evento ‘The Arena’ 2026. Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, lo ha presentato martedì 17 marzo a Palazzo Lombardia. ‘The Arena‘ è in programma sabato 28 marzo al Casinò municipale dell’enclave italiana in terra elvetica. In cartellone match di alto livello, tra cui i titoli mondiali ISKA (International Sport Kickboxing Association). Curato dal Team ASD The King Fight Club, l’evento unisce sport e intrattenimento, puntando a promuovere i valori della disciplina.

“La kickboxing – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – è riconosciuta come disciplina del più ampio ambito delle arti marziali, con cui condivide principi, finalità educative e valori fondanti: il rispetto delle regole, degli istruttori, dei compagni di allenamento e degli avversari. Per questo rappresenta non solo uno sport completo dal punto di vista fisico, ma anche un efficace strumento educativo e di autocontrollo. Un mezzo utile ai giovani per incanalare in modo positivo una certa irruenza tipica dell’età. La kickboxing si è affermata anche come pratica di difesa personale, in particolare per le donne, che grazie alle tecniche apprese possono aumentare il proprio senso di sicurezza”.

L’evento principale è il combattimento tra Yuri Farcas e Axel Ulrich Tiebe. Due giganti del ring per un main event che promette spettacolo. Farcas, dopo aver calcato i ring più prestigiosi del mondo, torna dove tutto è iniziato di fronte al campione nazionale francese Ulrich Tiebe.

Kickboxing, gli altri incontri in cartellone all’evento The Arena

Il co-main event sarà tra Zsombi Nemeth e Oscar Cambiaghi. Una sfida al vertice. Un incontro che vale un posto nel mondo della Muay Thai mondiale.

Il Titolo Mondiale ISKA vedrà opposti Nicolas Novati e Evan Gambuto. Il campione europeo e mondiale WKU Novati andrà all’assalto del titolo Mondiale ISKA contro il francese Evan Gambuto, del team KBCM di Marsiglia.

Il match per il titolo intercontinentale Iska

Per il Titolo Intercontinentale ISKA di Muay Thai Giuseppe Gennuso e Tenuun Gantushig rappresentano il meglio che la Muay Thai possa proporre nella categoria -57 kg.

Il Campione del mondo WKU e intercontinentale ISKA Giuseppe ‘The Assassin’ Gennuso mette in palio il suo titolo contro il Campione Italiano Tenuun Gantushig. Ma non finisce qui. Completano la serata campioni internazionali, match attesi, promesse del fighting e incroci affascinanti di atleti:

Lorenzo Di Vara contro Samuele De Meis;

Taras Hnatchuk opposto ad Andres Casado;

Carlotta Dama versus Simona Di Dio Martello;

Daniele Scuro e Nabil Tassa;

Davide Tonietto contro Alexandru Cazacinschi;

Cosimo Leone Totaro opposto a Riccardo Allena;

Francesco Ippolito contro Loik Rouge;

Alessandro Cizmic contro Riccardo Santese.

Nato dall’idea di Marco Re (promoter dell’evento con Laura Scherini) di condividere la propria passione per gli sport da combattimento, maturata dopo anni di esperienza sui ring di tutto il mondo, The King Fight Club ASD è un nuovo progetto volto a realizzare un crocevia di esperienze diverse per unire lo spirito di collaborazione – unico negli sport da ring – in un unico luogo.

L’esperienza diretta di Marco Re va unita a un bagaglio di conoscenze acquisito negli anni, dovuto alla frequentazione di numerosi campi di allenamento in Thailandia, alcuni dei quali tra i più famosi al mondo e vivaio di numerosi talenti. Un luogo, il The King Fight Club ASD, nato per avvicinarsi agli sport da combattimento e, per gli atleti più esperti, condividere l’esperienza con altri fighter e tenersi in forma, frequentando un ambiente professionale.