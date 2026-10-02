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LNotizie-Copa, assessore Beduschi: congratulazioni a Giansanti per la riconferma

“Lo aspetto in Lombardia per condividere una visione sul futuro della nostra agricoltura”

(LNotizie – Milano, 02 ott) “Congratulazioni a Massimiliano Giansanti, confermato all’unanimità alla presidenza del Copa. A lui e a tutta la sua squadra i migliori auguri di buon lavoro. Sicuramente la sua esperienza rappresenta una garanzia per gli agricoltori europei e restituisce all’Italia la posizione che merita all’interno del sistema di rappresentanza agricolo. Aspetto al più presto Giansanti in Lombardia per condividere una visione sul futuro dell’agricoltura e individuare insieme le migliori risposte per l’agricoltura e l’agroalimentare di una regione come la nostra, che è una delle punte avanzate in Europa”. Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste della Lombardia, Alessandro Beduschi, in merito alla rielezione, per il biennio 2026-2028, del presidente Massimiliano Giansanti alla guida del Copa, l’organizzazione che rappresenta gli agricoltori europei. (LNotizie)

gus

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