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LNotizie-Maltempo Valcamonica, assessore Bertolaso: garantita la continuità dei servizi dell’ospedale di Edolo

(LNotizie – Milano, 20 ago)  Regione Lombardia, insieme ad ASST Valcamonica e AREU, è impegnata a garantire la continuità dell’assistenza e la gestione di eventuali situazioni di urgenza presso l’ospedale di Edolo, nonostante le difficoltà di accesso al presidio.

A seguito dell’esondazione della Val Rabbia, nel Comune di Sonico, la SS42 e il ponte di Rino sono stati interrotti, rendendo particolarmente difficoltoso l’accesso all’Alta Valle Camonica e all’ospedale di Edolo. Al momento l’unico collegamento disponibile è una strada sulla quale è stato istituito un senso unico alternato.

“Stiamo seguendo la situazione con la massima attenzione – ha detto l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso  – e per l’ospedale di Edolo abbiamo già rivisto l’organizzazione dei turni del personale, garantendo la continuità dei servizi anche attraverso il prolungamento dei turni e favorendo l’accesso al presidio di tutti gli operatori che riescono a raggiungerlo. In una situazione di emergenza la priorità è fare in modo che l’ospedale continui a funzionare e che ai cittadini non venga mai a mancare l’assistenza”.

“AREU sta gestendo i trasporti e le eventuali situazioni di urgenza – ha proseguito Bertolaso – ed è garantita anche l’attività di prelievo per esami ematici. Al momento la situazione è sotto controllo e tutte le strutture coinvolte stanno lavorando in stretto coordinamento per affrontare eventuali ulteriori necessità”.

Regione Lombardia continua a monitorare l’evoluzione della situazione e le condizioni di accessibilità all’ospedale di Edolo, mantenendo attivo il coordinamento tra ASST Valcamonica, AREU e tutte le strutture sanitarie coinvolte, per garantire la continuità dell’assistenza alla popolazione dell’Alta Valle Camonica. (LNotizie)

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