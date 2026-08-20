Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Trasporti e mobilità sostenibile

Assessore Lucente: treni puntuali all’89,6% e passeggeri in crescita

I 127 milioni di passeggeri registrati da inizio anno confermano la grande fiducia dei cittadini nel trasporto su ferro

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta i dati sull’andamento del servizio ferroviario nei primi sette mesi del 2026 (gennaio-luglio) diffusi da Trenord, sottolineando la tenuta del sistema in una fase di intensi lavori infrastrutturali.

Incremento del +5% rispetto al 2025

“I 127 milioni di passeggeri registrati da inizio anno, con un incremento del +5% rispetto al 2025 – dichiara Lucente – confermano la grande fiducia dei cittadini nel trasporto su ferro. Ottenere una puntualità dell’89,6% entro i 7 minuti e del 96,6% entro i 15 minuti, in mesi caratterizzati da importanti interventi sulla rete e modifiche al servizio è un segnale positivo. I cantieri in corso sono indispensabili per rinnovare e potenziare la rete. Come Regione Lombardia confermiamo la massima attenzione verso le esigenze di pendolari e viaggiatori”.

In foto l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, replicando ad alcuni consiglieri minoranza sulle performance di Trenord tra gennaio e febbraio

Ringraziamento al personale

“Continuiamo a monitorare costantemente la situazione – conclude l’assessore regionale – e l’andamento delle singole linee per limitare i disagi legate alle interruzioni estive. Accanto ai cantieri, prosegue a ritmo serrato il nostro piano di rinnovo della flotta: l’immissione dei nuovi treni di ultima generazione sta garantendo standard sempre più elevati di affidabilità, comfort e sostenibilità. Il ringraziamento va al personale di bordo e di terra per il lavoro svolto e ai viaggiatori per la collaborazione”.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima