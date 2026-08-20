Assessore Lucente: treni puntuali all’89,6% e passeggeri in crescita

L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, commenta i dati sull’andamento del servizio ferroviario nei primi sette mesi del 2026 (gennaio-luglio) diffusi da Trenord, sottolineando la tenuta del sistema in una fase di intensi lavori infrastrutturali.

Incremento del +5% rispetto al 2025

“I 127 milioni di passeggeri registrati da inizio anno, con un incremento del +5% rispetto al 2025 – dichiara Lucente – confermano la grande fiducia dei cittadini nel trasporto su ferro. Ottenere una puntualità dell’89,6% entro i 7 minuti e del 96,6% entro i 15 minuti, in mesi caratterizzati da importanti interventi sulla rete e modifiche al servizio è un segnale positivo. I cantieri in corso sono indispensabili per rinnovare e potenziare la rete. Come Regione Lombardia confermiamo la massima attenzione verso le esigenze di pendolari e viaggiatori”.

Ringraziamento al personale

“Continuiamo a monitorare costantemente la situazione – conclude l’assessore regionale – e l’andamento delle singole linee per limitare i disagi legate alle interruzioni estive. Accanto ai cantieri, prosegue a ritmo serrato il nostro piano di rinnovo della flotta: l’immissione dei nuovi treni di ultima generazione sta garantendo standard sempre più elevati di affidabilità, comfort e sostenibilità. Il ringraziamento va al personale di bordo e di terra per il lavoro svolto e ai viaggiatori per la collaborazione”.