LNews-LODI, PROTOCOLLO REGIONE-PREFETTURA PER AUMENTARE I CONTROLLI IN AREE STAZIONI. ASSESSORE LA RUSSA: IN LOMBARDIA LA SICUREZZA È UNA PRIORITÀ

(LNews – Lodi, 24 nov) Siglato in Prefettura a Lodi il protocollo per la promozione della sicurezza integrata nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie del capoluogo e a Codogno, Casalpusterlengo, Tavazzano con Villavesco, Maleo, Ospedaletto Lodigiano, Santo Stefano Lodigiano. L’accordo, promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa e sottoscritto da Prefettura, Regione Lombardia, RFI, Trenord e sette comuni della provincia, intensifica i servizi di Polizia locale per aumentare e migliorare la sicurezza vicino alle stazioni.

“Con questo protocollo – sottolinea l’assessore La Russa – continuiamo a investire in un modello di sicurezza integrata che mette al centro il territorio e le esigenze dei cittadini. Per questo abbiamo scelto di intensificare la presenza delle Polizie locali nelle stazioni ferroviarie, soprattutto nelle fasce serali, così da prevenire situazioni di rischio e garantire maggiore sicurezza. La collaborazione con Prefettura, Forze dell’ordine, RFI, Trenord e i Comuni coinvolti – prosegue La Russa – è fondamentale per rendere più efficaci i controlli. L’impegno economico della Regione vuole essere un sostegno concreto alle amministrazioni locali e agli agenti che ogni giorno operano sul campo”.

Gli agenti delle Polizie locali opereranno in coordinamento con le centrali operative della Questura di Lodi, del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lodi e del Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria della Lombardia. I servizi di controllo si concentreranno principalmente nelle ore serali, nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie. In base all’accordo, per l’attuazione del quale Regione Lombardia metterà a disposizione 16.000 euro per i servizi di straordinari della Polizia locale, la Prefettura, in collaborazione con i Sindaci dei comuni coinvolti, coordinerà lo scambio di informazioni tra le Forze di polizia e le Polizie locali.

“Grazie alla collaborazione tra le diverse forze in campo – ha dichiarato il Prefetto di Lodi, Davide Garra –, questo accordo rappresenta un ulteriore passo sinergico per la realizzazione di spazi più protetti e accoglienti nelle zone limitrofe alle stazioni ferroviarie, per perseguire risultati concreti e duraturi di incremento della sicurezza reale e percepita”.

“Questo accordo, grazie anche alla sinergia tra le forze dell’ordine – ha aggiunto il consigliere regionale Patrizia Baffi, presidente della Commissione sanità – permetterà di rafforzare la sicurezza nelle stazioni, per un maggiore tutela dei viaggiatori e, in particolare, dei numerosi pendolari che le frequentano. Un passo avanti per migliorare il controllo del territorio con servizi mirati ed efficaci”. (LNews)

sib