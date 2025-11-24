Logo Regione Lombardia

LNews-Foto. ORNELLA VANONI: PALAZZO LOMBARDIA LA RICORDA PROIETTANDO IMMAGINI DELLA SUA CARRIERA SULLE NOTE DI ‘SENZA FINE’

(LNews – 24 nov) Palazzo Lombardia, sede della Giunta regionale, con le bandiere a mezz’asta in segno di lutto cittadino, ha voluto rendere omaggio a Ornella Vanoni – in concomitanza della celebrazione delle esequie – proiettando sui tre maxischermi che fanno da sfondo alla pista del ghiaccio in funzione da domenica, altrettante immagini dedicate alla carriera dell’artista milanese. In sottofondo le note di ‘Senza fine’ in un’atmosfera che ha voluto tributare l’ultimo saluto alla cantante lombarda . Lo scorso anno – ricordano da Palazzo Lombardia – a inizio febbraio, la chiusura festosa dell’iconica pista del ghiaccio della Regione, era stata invece scandita dall’allegria della musica di ‘La voglia, la pazzia’, brano interpretato proprio da Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes. (LNews)

red
Scarica PDF
