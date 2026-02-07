LNews-Video/Foto. OLIMPIADI 2026, MINISTRO GIORGETTI A LOMBARDIA NOTIZIE TV: EMOZIONE IRRIPETIBILE, SOGNI DIVENTANO REALTÀ 

PRESIDENTE FONTANA: OGGI E IERI SERA MEGLIO NON POTEVA ANDARE

(LNews – Bormio, 7 feb) “L’emozione è irripetibile perché sono le Olimpiadi, credo che nessuno di noi, ahimè, rivivrà le Olimpiadi in Lombardia e a Bormio”. Così, il ministro dell’Economia e Finanze, Giancarlo Giorgetti, ai microfoni di Lombardia Notizie TV, da Bormio, commenta la discesa libera.

“Due medaglie importanti – ha aggiunto il ministro – in una disciplina importante. Poi, c’è il lavoro di tutti questi anni, tra tante difficoltà, tante incertezze e, alla fine, sono sogni che diventano realtà e questo bisogna sottolinearlo”.

Guardando alla Lombardia e all’impegno della Regione del presidente Attilio Fontana, il ministro Giorgetti ha concluso: “Beh, devo dire che le immagini di ieri della cerimonia inaugurale e di oggi con questa cartolina incredibile dalla Valtellina, con il meteo ci ha dato una mano, con una spolverata giusta di neve, faranno ricordare per sempre questo evento. Dunque, un orgoglio, un orgoglio particolare, perché da lombardi siamo protagonisti di tutta questa storia”.

Sempre ai microfoni di Lombardia Notizie TV, il presidente della Regione Attilio Fontana ha dichiarato: “Oggi il tempo è stato magnifico e la gente entusiasta. Anche ieri sera è andata benissimo, nel senso che siamo veramente riusciti a dimostrare cos’è la Lombardia, cos’è l’Italia, cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a generare. Credo che una presentazione migliore fosse difficile da immaginare e ritengo anche di poter dire che tutto il mondo l’abbia pensato”.

