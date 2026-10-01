LNotizie-Foto. Aree Interne, assessore Sertori: con mostra ‘Qui puoi scoprire un’altra Lombardia’ viaggio per immagini nel cuore più autentico della nostra Regione

(LNotizie – Milano, 01 ott) Alla scoperta della Lombardia vera e autentica attraverso le fotografie delle Aree Interne. Dall’1 al 15 ottobre gli spazi di piazza Città di Lombardia a Milano ospitano la mostra fotografica intitolata ‘Qui puoi scoprire un’altra Lombardia’, un’iniziativa promossa dall’Assessorato Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica di Regione Lombardia, in collaborazione con Ersaf e realizzata con il contributo del PR FESR Lombardia 2021-2027.

L’esposizione invita i visitatori a esplorare una regione ricca di risorse, persone e storie da raccontare attraverso lo sguardo artistico del fotografo Francesco Secchi. Il percorso espositivo propone scatti che immortalano luoghi di straordinaria bellezza, tradizioni ancora vive e attività produttive capaci di custodire saperi, identità e valori profondamente legati alla storia dei territori.

“Questa mostra – spiega l’assessore regionale a Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, Massimo Sertori – rappresenta un’occasione davvero preziosa per accendere i riflettori sulle nostre aree interne e sul loro inestimabile patrimonio”.

“Parliamo di territori straordinari che custodiscono una ricchezza umana, culturale ed economica spesso poco nota al grande pubblico – sottolinea – ma che merita di essere portata alla luce e valorizzata con grande attenzione e orgoglio”.

“Attraverso gli scatti in mostra – prosegue l’assessore Sertori – offriamo uno sguardo autentico sulle comunità che vivono e animano quotidianamente queste zone. Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel solco della nostra ‘Agenda del Controesodo’, la strategia regionale che ha l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, investendo in servizi, risorse ed opportunità per i territori delle aree interne lombarde”.

“Chi visiterà l’esposizione – conclude Massimo Sertori – potrà così scoprire una Lombardia diversa e inaspettata, fatta di relazioni, cultura e innovazione fortemente radicata nella tradizione. Il nostro impegno istituzionale, affiancato dalle risorse regionali, nazionali e europee, punta proprio a sostenere il potenziale di queste realtà periferiche”.

La mostra fotografica è a ingresso libero e gratuito ed è visitabile tutti i giorni dall’1 al 15 ottobre in piazza Città di Lombardia a Milano. (LNotizie)

gus