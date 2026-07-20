Lombardia, bando da 8 milioni per rilancio mercati comunali

Regione Lombardia continua a investire sul commercio di prossimità, riconoscendone il valore non solo economico, ma anche sociale, culturale e di presidio del territorio. In questa direzione si inserisce il nuovo bando da 8 milioni di euro approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, per sostenere gli Enti locali nella riqualificazione dei mercati comunali e delle aree mercatali.

La misura nasce dalla consolidata collaborazione tra Regione Lombardia e i Comuni, partner fondamentali nella valorizzazione dei territori e nell’attuazione di politiche di sviluppo vicine alle esigenze delle comunità. L’obiettivo è accompagnare la trasformazione dei mercati in poli polifunzionali, capaci di integrare commercio, servizi, iniziative culturali e occasioni di socialità, rafforzando l’attrattività dei centri urbani e la qualità della vita dei cittadini, con una particolare attenzione ai Comuni con meno di 30.000 abitanti.

Il provvedimento conferma la strategia che Regione Lombardia porta avanti da anni a sostegno del commercio locale, considerato una leva fondamentale per la competitività del sistema lombardo ma anche uno strumento per mantenere vivi quartieri, centri storici e comunità. I mercati rappresentano infatti luoghi di incontro, relazione e identità, contribuendo alla sicurezza, alla vivibilità degli spazi pubblici e alla coesione sociale.

Regione investe sul commercio di prossimità

“Con questa nuova iniziativa – dichiara Guidesi – confermiamo la scelta di Regione Lombardia di investire con convinzione sul piccolo commercio, che rappresenta un patrimonio prezioso per le nostre Comunità. I mercati non sono soltanto luoghi di vendita: sono spazi di incontro, servizi e relazioni, capaci di generare valore economico ma anche sociale e culturale”.

“Per questo vogliamo accompagnare i comuni in un percorso di riqualificazione che guarda al futuro. Per avere mercati di qualità servono spazi rinnovati, sicuri, con tutti i servizi e attrattivi per i consumatori. Il decoro e la modernizzazione degli spazi può garantire un’offerta di qualità e un servizio stabile”.

Obiettivo far nascere spazi polifunzionali

Il bando finanzierà interventi di riqualificazione, rigenerazione, costruzione, ampliamento e adeguamento delle strutture e delle aree mercatali, con l’obiettivo di renderle più moderne, accessibili, sicure, sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico. L’ambizione è quella di favorire la nascita di spazi sempre più polifunzionali, in grado di ospitare non solo attività commerciali, ma anche servizi di interesse collettivo, iniziative culturali e momenti di aggregazione.

Particolare attenzione è riservata ai Comuni con meno di 30.000 abitanti, che potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. Per gli altri enti locali lombardi il sostegno sarà pari al 50%. Il contributo massimo concedibile è di 400.000 euro per progetto, a fronte di un investimento minimo di 150.000 euro.

La dotazione complessiva della misura è pari a 8 milioni di euro, frutto dell’integrazione tra fondi statali destinati ai mercati rionali e risorse proprie di Regione Lombardia dedicate alla competitività dei territori. L’attuazione degli interventi prevede l’erogazione di un acconto nel 2027 e del saldo nel 2028.

Il bando sarà pubblicato e illustrato nelle prossime settimane attraverso i canali istituzionali di Regione Lombardia: www.imprese.regione.lombardia.it.