Accordo per eliminare 12 passaggi a livello in provincia di Varese

Prosegue il percorso di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie e stradali del Varesotto. La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, ha approvato il secondo atto aggiuntivo all’accordo con la Provincia di Varese e Rete ferroviaria italiana (Rfi) per la soppressione dei passaggi a livello lungo le linee ferroviarie Gallarate-Laveno-Luino-Pino e Gallarate-Sesto Calende-Laveno. Il provvedimento prevede un ulteriore contributo di 14,91 milioni di euro da parte di Rfi, che si aggiunge ai 21,84 milioni di euro già stanziati da Regione Lombardia, portando la dotazione finanziaria complessiva dell’accordo a circa 57 milioni di euro.

Terzi: interventi fondamentali per la mobilità locale

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Terzi – continua a investire in infrastrutture che rispondono ai bisogni concreti di cittadini, pendolari e imprese. La soppressione dei passaggi a livello migliora la sicurezza della circolazione ferroviaria e stradale, rende più fluido il traffico e aumenta l’accessibilità dei territori. Con questo provvedimento confermiamo un impegno assunto da tempo con il Varesotto e assicuriamo le risorse necessarie per completare interventi fondamentali per la mobilità locale. Sono opere che restituiscono benefici duraturi: meno interferenze tra ferrovia e viabilità, collegamenti più efficienti e una rete infrastrutturale sempre più moderna”.

Interventi per sopprimere dodici passaggi a livello

Le risorse stanziate garantiscono la copertura finanziaria delle opere sostitutive nei Comuni di Laveno Mombello, Ispra, Sangiano, Luino e Maccagno con Pino e Veddasca. L’intero programma consentirà la soppressione di 12 passaggi a livello attraverso la realizzazione di nuovi sottopassi e sovrappassi stradali e ciclopedonali, oltre all’adeguamento della viabilità locale. Nel dettaglio:

Laveno Mombello : soppressione di 3 passaggi a livello grazie al nuovo sottopasso stradale lungo la strada provinciale 394 dir, aperto nel luglio 2025, all’adeguamento della viabilità locale e alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile.

: soppressione di 3 passaggi a livello grazie al nuovo lungo la strada provinciale 394 dir, aperto nel luglio 2025, all’adeguamento della viabilità locale e alla realizzazione di un tratto di pista ciclabile. Ispra : eliminazione di 3 passaggi a livello mediante un nuovo sovrappasso stradale di collegamento tra la strada provinciale 69 e la strada provinciale 36, un sottopasso ciclopedonale, un sovrappasso ciclopedonale e opere di adeguamento della viabilità.

: eliminazione di 3 passaggi a livello mediante un nuovo di collegamento tra la strada provinciale 69 e la strada provinciale 36, un sottopasso ciclopedonale, un sovrappasso ciclopedonale e opere di adeguamento della viabilità. Sangiano : soppressione di 3 passaggi a livello con la realizzazione di un nuovo sovrappasso stradale.

: soppressione di 3 passaggi a livello con la realizzazione di un nuovo Luino : eliminazione di 2 passaggi a livello grazie a un nuovo sottopasso stradale e all’adeguamento della viabilità locale;

: eliminazione di 2 passaggi a livello grazie a un nuovo e all’adeguamento della viabilità locale; Maccagno con Pino e Veddasca: soppressione di 1 passaggio a livello attraverso la realizzazione di una nuova strada di collegamento con la strada statale 394.

Risorse adeguate all’evoluzione dei progetti

Le risorse aggiuntive consentiranno di coprire l’incremento dei costi delle opere sostitutive, dovuto principalmente all’aggiornamento dei prezzari e agli esiti delle procedure autorizzative. Il provvedimento si inserisce in un percorso avviato nel dicembre 2015, quando Regione Lombardia, Provincia di Varese e Rete ferroviaria italiana sottoscrissero l’accordo per la soppressione di 15 passaggi a livello ritenuti prioritari tra i 35 presenti lungo le linee Gallarate-Laveno-Luino-Pino e Gallarate-Sesto Calende-Laveno, con una dotazione iniziale di circa 30,3 milioni di euro. Nel 2020 le risorse furono incrementate fino a circa 42,1 milioni di euro. Con il secondo atto aggiuntivo approvato dalla Giunta regionale, la dotazione finanziaria complessiva sale a circa 57 milioni di euro, garantendo la copertura necessaria per completare le opere previste.