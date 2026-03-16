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Bando rifugi 2024, quasi 6 milioni per l’incremento della dotazione

Sertori: Regione Lombardia finanzia tutte le domande ammesse

Approvata dalla Giunta di Regione Lombardia la proposta dell’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, di incrementare di quasi 6 milioni la dotazione del bando Rifugi 2024, misura finalizzata al finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento, manutenzione straordinaria e ristrutturazione ai fini dell’innovazione tecnologica, della riqualificazione, della sicurezza, dell’accessibilità, dell’efficientamento energetico e della mitigazione dei fenomeni naturali, dei rifugi lombardi.

L’ulteriore incremento della misura, che ha riscosso notevole successo sul territorio, è pari a 5.976.826 euro.

“Grazie a queste nuove e ulteriori risorse regionali – dichiara l’assessore Sertori – incrementeremo la dotazione finanziaria del bando andando a finanziare tutti gli interventi ammessi in graduatoria”. “Quello dei rifugi – continua Sertori – è un settore importante e strategico, per il quale il mio assessorato ha investito molto e continuerà a farlo”.

“Sostenere concretamente i rifugi – sottolinea l’assessore – significa garantire sia un servizio ai tanti appassionati di montagna, che ne apprezzano gli straordinari paesaggi che un presidio. Avere dei punti di riferimento come i rifugi o i bivacchi – aggiunge – aumenta infatti la sicurezza nella fruizione e fornisce un supporto fondamentale”. “Quelle che finanziamo – conclude Sertori – sono azioni progettuali che contribuiscono a migliorare le montagne lombarde rendendole sempre più un fiore all’occhiello della nostra regione”.

Di seguito il dettaglio delle domande finanziabili a seguito di incremento della dotazione suddiviso per province con ubicazione del rifugio e importo regionale massimo concedibile. Laddove non indicato trattasi di impresa/ditta individuale per la quale è specificato solo l’ambito comunale di intervento.

BERGAMO (9)

• La Cordillera Associazione di Promozione Sociale - Rifugio ‘Monte Alben, 65.187 euro;
• S.E.L. Societa Escursionisti Lecchesi – Rifugio ‘Grassi’, 42.608 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo – Rifugio ‘Tagliaferri’, 100.731 euro;
• Comune di Camerata Cornello - Rifugio ‘Cespedosio’, 268.571 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo - Rifugio ‘Mario Merelli Al Coca’, 52.862 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo - Rifugio ‘Curò’, 89.386 euro;
• Schilpario, 61.002 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Bergamo – Rifugio ‘Gherardi’, 63.333 euro;
• Ardesio, 236.183 euro.

BRESCIA (13)

• Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia – Rifugio ‘Prudenzini’, 107.538 euro;
• Società Escursionisti Bresciani Ugolino Ugolini Associazione Dilettantistica - Rifugio ‘Tita Secchi’, 103.010 euro;
• Comune di Edolo – Rifugio ‘Sandro Occhi all’Aviolo’, 96.120 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia – Rifugio ‘Gnutti’, 64.951 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Brescia – Rifugio ‘Tonolini’, 97.544 euro;
• Breno, 27.959 euro;
• Artogne, 60.331 euro;
• Comune di Sonico – Rifugio ‘Premassone’, 179.016 euro;
• Associazione ‘Gruppo Baita Adamè’ – Rifugio ‘Baita Adamè’, 41.717 euro;
• Corteno Golgi, 97.470 euro;
• Ono San Pietro, 26.082 euro;
• Associazione Rifugio Alpini Monte Cimosco – Rifugio ‘Alpini Monte Cimosco’, 36.137 euro;
• Cimbergo, 69.779 euro.

COMO (3)

• Comunità Montana del Triangolo Lariano - Rifugio ‘Alpetto di Torno’, 300.000 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Menaggio – Rifugio ‘Menaggio’, 89.207 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Como – Rifugio ‘Riella’, 101.023 euro.

LECCO (9)

• S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi – Rifugio ‘Rocca Locatelli’, 83.276 euro;
• Comune di Pagnona – Rifugio ‘Griera Vecchiai’, 278.570 euro;
• Barzio, 131.190 euro + 190.740 euro + 93.139 euro + 91.613 euro;
• S.E.L. Società Escursionisti Lecchesi- Rifugio ‘Luigi Azzoni’, 37.372 euro;
• Casargo, 82.554 euro;
• Introbio, 85.632 euro.

SONDRIO (17)

• Valfurva, 110.727 euro + 36.376 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione di Seregno - Rifugio ‘Longoni Antonio ed Elia’, 279.826 euro;
• Comune di Grosio – Rifugio ‘Eita’, 241.879 euro;
• Chiesa in Valmalenco, 34.492 euro + 276.794 euro + 61.264 euro;
• Lanzada, 185.466 euro + 41.908 euro + 92.464 euro;
• Comune di Albaredo per San Marco – Rifugio ‘Alpe Lago’, 177.000 euro;
• Club Alpino Italiano – Sezione Valtellinese – Rifugio ‘Marco e Rosa’, 40.000 euro;
• Con i giovani per i poveri – Rifugio ‘Alpe Schiazzera’, 58.072 euro;
• Valdisotto, 167.519 euro;
• Comunità Montana Valtellina di Morbegno – Rifugio ‘Centro delle Montagne’, 300.000 euro;
• Comune di Piuro – Rifugio ‘Savogno’, 115.255 euro;
• Tartano, 27.859 euro.

VARESE (2)

• Club Alpino Italiano – Sezione di Besozzo – Rifugio ‘Capanna Giulio de Grandi Adamoli’, 88.598 euro;
• Comune Di Dumenza – Rifugio ‘Dumenza – Alpe Bovis’, 89.473 euro.

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