Rafforzare il senso di appartenenza al Sistema sanitario e sociosanitario lombardo e promuovere il benessere organizzativo attraverso momenti di dialogo e attività formative. Con questi obiettivi si è svolta dal 13 al 15 marzo a Ponte di Legno (BS) l’edizione 2026 di Winter Welfare Lombardia. L’ iniziativa è promossa dall’assessorato al Welfare di Regione Lombardia che ha riunito dirigenti, professionisti e operatori sanitari provenienti da tutto il territorio regionale.

Winter Welfare Lombardia, un confronto sui temi della sanità

L’evento, voluto dall’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, ha rappresentato un’importante occasione di confronto e condivisione tra le direzioni strategiche delle aziende sanitarie lombarde e i professionisti del sistema sanitario, favorendo lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche sui temi dell’organizzazione dei servizi, della prevenzione e degli stili di vita.

I temi del convegno

Nel corso della manifestazione (tutta a carico dei partecipanti) si sono svolti incontri e momenti di approfondimento sui temi dell’organizzazione dei servizi sanitari, della prevenzione e degli stili di vita, con il coinvolgimento delle direzioni strategiche delle aziende sanitarie lombarde. Oltre 250 professionisti hanno preso parte agli appuntamenti formativi organizzati al centro congressi dell’Hotel Mirella, mentre oltre 200 persone hanno partecipato all’esperienza immersiva all’interno del ‘Paradice Dome’, igloo di ghiaccio situato a 2.600 metri di quota.

Un momento di sport inclusivo

Numerosa la partecipazione anche alle attività sportive: 130 iscritti hanno preso parte alla gara di slalom gigante e 24 alla gara di sci di fondo; apripista gli atleti della Polisportiva Disabili della Valle Camonica e alcune giovani dello Sci Club Rovetta, contribuendo a rendere l’evento un momento di sport inclusivo. Presente anche l’ex atleta della Nazionale italiana di sci alpino e parlamentare europea Lara Magoni.

La simulazione di Areu al Winter Welfare Lombardia

Particolarmente apprezzata l’attività dimostrativa organizzata da AREU al Passo del Tonale, dedicata alle tecniche di soccorso in ambiente montano. Nonostante le condizioni meteorologiche difficili, i partecipanti hanno potuto assistere e sperimentare l’utilizzo delle principali strumentazioni di ricerca e soccorso, come ARTVA (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in VAlanga) e sonda.

Presenti assessori Tironi e Maione

La serata conclusiva ha riunito circa 340 partecipanti, tra rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, direttori generali delle aziende sanitarie lombarde e operatori del sistema sanitario. All’iniziativa hanno preso parte anche l’assessore regionale Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione.

I soggetti che hanno contribuito alla realizzazione del Winter Welfare Lombardia

L’evento è stato realizzato con il contributo del Consorzio Ponte di Legno–Tonale, della Comunità Montana di Valle Camonica, di Valle Camonica Servizi Vendite e del Comune di Ponte di Legno. Così come importante è stato il contributo di docenti e studenti dei CFP di Ponte di Legno e Clusane, e del CFP di Edolo.

Bertolaso: iniziativa che rafforza il senso di squadra

“Winter Welfare Lombardia – ha dichiarato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – è un’iniziativa in cui crediamo molto. L’evento mette infatti al centro le persone che ogni giorno fanno funzionare il nostro sistema sanitario. Momenti di confronto, formazione e condivisione come questi rafforzano il senso di squadra e favoriscono lo scambio di esperienze tra professionisti. Tutto questo per rendere ancora più forte ed efficiente il sistema sanitario lombardo al servizio dei cittadini”.