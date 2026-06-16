Ancora un mese di tempo per presentare la candidatura all’edizione 2026 del premio ‘Lombardia è Ricerca‘, il riconoscimento che Regione Lombardia attribuisce a scienziati, di qualsiasi nazionalità, che abbiano contribuito in modo significativo allo sviluppo di progetti di ricerca dalla forte impronta innovativa. La decisione arriva in ragione del grande interesse suscitato dal tema proposto quest’anno: ‘Medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data‘.

Proroga candidature ‘Lombardia è ricerca’ 2026

“Abbiamo deciso di prorogare il termine – sottolinea l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi – per dare a tutti la possibilità di presentare la propria candidatura. Il tema di quest’anno è particolarmente attuale: la medicina predittiva basata su intelligenza artificiale e big data rappresenta una frontiera straordinaria, capace di rivoluzionare diagnosi, prevenzione e qualità della vita“.

Premio istituito in ricordo di Umberto Veronesi

Il riconoscimento, che verrà consegnato quest’anno il 10 novembre, nell’ambito della Giornata della Ricerca istituita in ricordo di Umberto Veronesi, ha il fine di valorizzare i più importanti contributi scientifici a livello mondiale nel campo delle scienze della vita. Ribattezzato il ‘Nobel lombardo’, poiché annoverato tra i premi più prestigiosi del panorama scientifico internazionale, ‘Lombardia è ricerca’ si rivolge in particolare a lavori e progetti che si concentrino sulla capacità di prevedere il rischio individuale di sviluppare patologie, personalizzare gli interventi preventivi e ottimizzare l’uso delle risorse sanitarie.

Allo scienziato o al team vincitore 1 milione di euro

Il valore complessivo del premio è di 1 milione di euro, e la competizione è aperta a scienziati in attività di qualsiasi nazionalità, che potranno candidarsi singolarmente o in gruppo (fino a tre ricercatori). Il 30% della cifra sarà assegnata direttamente allo scienziato o al team vincitore, mentre il restante 70% sarà destinato a organismi di ricerca lombardi per la realizzazione di un progetto di ricerca collegato alla candidatura, nell’ottica traslazionale del trasferimento tecnologico.

Fermi: progetti di ricerca che migliorano la qualità della vita

“Il Premio 2026 – conclude l’assessore – sarà dunque dedicato a innovazioni o contributi scientifici, farmacologici, tecnologici o operativi grazie ai quali è oggi possibile stimare il rischio individuale di sviluppare patologie in soggetti asintomatici, personalizzare interventi preventivi e ottimizzare l’allocazione delle risorse sanitarie. L’obiettivo, ancora una volta, è quello di promuovere progetti di ricerca che possano migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei cittadini e far sì che il risultato concreto di questi studi sia valorizzato dalla capacità di Regione Lombardia di mettere in rete competenze, infrastrutture e visione internazionale“.

Aree di interesse ‘Lombardia è ricerca’ 2026 e nuovi termini candidatura

Le candidature dovranno riguardare contributi significativi nell’ambito di:

– Intelligenza artificiale, machine learning e modelli predittivi

– Genomica, epigenomica e biomarcatori predittivi

– Digital health e monitoraggio continuo.

Gli scienziati candidati dovranno dimostrare una produzione scientifica significativa, documentata da un h-index (parametro bibliometrico che misura l’impatto scientifico e la prolificità di un ricercatore) pari ad almeno 50, e presentare un dossier articolato in tre sezioni: profilo del candidato, progetto di ricerca traslazionale e lettere di endorsement.

Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente online, sulla piattaforma Open Innovation (https://openinnovation.regione.lombardia.it/it/premio-internazionale-lombardia-ricerca), fino al 16 luglio 2026.

Giuria composta da 15 scienziati da tutto il mondo

l vincitore sarà individuato da una giuria internazionale composta da 15 esperti selezionati attraverso il database Scopus, sulla base del più alto h-index nelle aree tematiche pertinenti. A questi membri si aggiungeranno, con diritto di voto, i vincitori dell’edizione 2025. La giuria garantirà un processo di selezione rigoroso, basato su originalità, impatto scientifico, innovatività e potenzialità del progetto di ricerca proposto.

Premiazione ‘Lombardia è ricerca’

Il premio sarà conferito dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in occasione della Giornata della Ricerca, che nel 2026 si terrà il 10 novembre. Lo scorso anno il riconoscimento ‘Lombardia è Ricerca’ è stato assegnato congiuntamente ai professori inglesi Mark Caulfield e Douglas F. Easton, pionieri nel campo della medicina genomica.