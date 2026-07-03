Nel primo trimestre del 2026 l’interscambio tra la Lombardia e la Georgia è cresciuto del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025: un dato che conferma un trend di continuo consolidamento dei rapporti economici e delle opportunità di investimento, con particolare riferimento ai settori della componentistica meccanica, della farmaceutica, della moda, dell’elettronica, delle infrastrutture e dell’energia. È questo il quadro emerso dalla tavola rotonda che a Palazzo Lombardia ha fatto il punto sulle possibili ulteriori sinergie tra i due territori.

Un’importante occasione di confronto

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo e il viceministro dell’Economia e dello Sviluppo sostenibile georgiano Jrakli Nadareishvili, durante il quale sono state ulteriormente rafforzati rapporti istituzionali già avviati nel novembre 2025 con un territorio strategico per le relazioni commerciali tra Europa e Asia.

Cattaneo: importanti opportunità di investimento tra Lombardia e Georgia

“La Georgia – ha sottolineato il sottosegretario Cattaneo – è un Paese piccolo, ma con un’economia in forte crescita e una caratteristica particolarmente significativa: rappresenta un avamposto della cultura e dei valori europei in un’area geografica molto delicata del mondo. Per questo è importante guardare con attenzione a questi Paesi, perché, oltre a offrire numerose opportunità economiche, possono costituire un importante fattore di stabilità in un contesto geopolitico particolarmente complesso”.

“Tra i settori a maggior potenziale – ha concluso Cattaneo – figurano l’energia, i trasporti, il turismo e le infrastrutture: comparti nei quali il tessuto imprenditoriale lombardo, grazie alle proprie competenze, può cogliere interessanti opportunità di investimento”.

Viceministro dell’economia Georgia: proficue collaborazioni

“L’incontro di oggi ha rappresentato un’importante occasione di confronto con i diversi stakeholder del territorio lombardo, durante il quale abbiamo presentato le opportunità di investimento nel nostro Paese per le imprese lombarde. Ringrazio Regione Lombardia per questo incontro che porterà a una proficua collaborazione”.

Rapporti Italia-Georgia

I numeri in crescita legati ai rapporti economici tra Lombardia e Georgia si inseriscono nel quadro più ampio di uno scenario positivo, confermato anche a livello nazionale. Secondo i dati forniti dal Geostat (Istituto di statistica della Georgia), infatti, l’Italia è il terzo partner commerciale europeo della Georgia. Tra i principali comparti di esportazione di prodotti italiani in Georgia ci sono in particolare: macchinari, articoli di abbigliamento, strumenti e forniture mediche e dentistiche, medicinali, farmaceutica, saponi e detergenti, profumi e cosmetici prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, prodotti per la pulizia e lucidatura.

I presenti all’evento sulle opportunità di investimento tra Lombardia e Georgia

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, Leila Stasi, internationalization and investment promotion manager di Promos Italia, Lorenzo Tavazzi, head of scenarios & intelligence and international development di The European House – Ambrosetti, l’ambasciatrice della Georgia in Italia, Tamara Liluashvili, Natalia Kordzaia, console generale della Georgia e Irakli Gabriadze, direttore direttore della Georgian Economic Development Corporation.