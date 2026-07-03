Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Logo Regione Lombardia

Lombardia Notizie

Online

Lombardia Notizie / Cultura
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini
  • Ottimizzato per il web da: Giacomo Orlandini

Cultura, da Regione 3,4 milioni per 137 nuovi progetti in Lombardia

Regione Lombardia finanzia 137 progetti in tutte le province lombarde con oltre 3,4 milioni di euro nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026

Caruso: sostenute proposte di qualità che rafforzano la cultura nei territori

Dai festival alle iniziative per i giovani, dalla valorizzazione dei siti Unesco e del patrimonio immateriale fino al recupero di beni ecclesiastici: Regione Lombardia finanzia 137 progetti in tutte le province lombarde con oltre 3,4 milioni di euro nell’ambito dell’Avviso Unico Cultura 2026. La misura, con una dotazione finanziaria complessiva di 6 milioni di euro, finanzia progetti di promozione culturale e interventi dedicati alla valorizzazione dei riconoscimenti Unesco, delle aree e dei parchi archeologici non statali, del patrimonio immateriale, degli itinerari culturali e cammini e del patrimonio culturale ecclesiastico (Linee A e D).

In particolare, la Regione ha assegnato 1.494.935 euro alla promozione culturale; 359.039 euro ai riconoscimenti Unesco e alle aree e ai parchi archeologici non statali; 322.713 euro al patrimonio immateriale; 168.246 euro agli itinerari culturali e cammini; oltre 1,1 milioni di euro al patrimonio culturale ecclesiastico.

Caruso: risorse che danno continuità a festival e rassegne

“Abbiamo selezionato e finanziato – spiega l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – 137 progetti capaci di trasformare risorse pubbliche in attività, aperture, restauri e occasioni concrete per i cittadini. I contributi assegnati permettono di ampliare la programmazione culturale, raggiungere nuovi pubblici e rendere più fruibili luoghi e patrimoni che appartengono alle comunità. È un investimento che produce appuntamenti, percorsi educativi, interventi di tutela e nuove possibilità di accesso alla cultura in tutte le province lombarde”.

“Una parte rilevante delle risorse – aggiunge – sostiene progetti che danno continuità a festival e rassegne già riconosciuti; un’altra interviene sulla tutela di siti Unesco, beni archeologici ed ecclesiastici. Sosteniamo inoltre iniziative dedicate alle tradizioni locali, ai cammini e al patrimonio immateriale. In questo modo rafforziamo sia la programmazione culturale sia la conservazione del patrimonio, due condizioni necessarie perché la cultura possa produrre partecipazione e sviluppo locale. Questa misura si conferma uno strumento efficace per gli operatori del settore e per una cultura diffusa, capace di raggiungere città, borghi e aree interne”.

“Le risorse – conclude l’assessore – sono state assegnate premiando progetti con obiettivi chiari, capacità di coinvolgere i cittadini e ricadute concrete sui territori. È questo il criterio che guida l’Avviso Unico: finanziare iniziative solide, in grado di produrre risultati verificabili e di costruire collaborazioni durature”.

Avviso Unico Cultura 2026, progetti in tutte le provincie della Lombardia

In provincia di Bergamo sono finanziati 21 progetti per 551.380 euro; a Brescia 19 progetti per 462.131 euro; a Como 10 progetti per 234.793 euro; a Cremona 7 progetti per 181.213 euro; a Lecco 7 progetti per 128.500 euro; a Lodi 1 progetto per 29.191 euro; a Mantova 3 progetti per 66.000 euro; nella Città metropolitana di Milano 38 progetti per 937.342 euro; a Monza e della Brianza 5 progetti per 132.600 euro; a Pavia 5 progetti per 169.168 euro; a Sondrio 3 progetti per 78.201 euro; a Varese 18 progetti per 474.412 euro.

Scarica PDF
Condividi l'articolo:

Articoli correlati

Iscriviti ai nostri canali

WhatsApp
Telegram

lombardianotizie.Online

Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Davide Bertani - Reg. Trib. di Milano n° 14772/2019 del 7 novembre 2019

© Copyright Regione Lombardia tutti i diritti riservati - C.F. 80050050154 - Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Logo Regione Lombardia
Archivio
Redazione
Accessibilità
Comunicati
Feed RSS
Cookie Policy
Informativa privacy
Note legali
Social Media Policy
INDIETRO

Archivio comunicati

Archivio comunicati

Archivio Allerte
Archivio Comunicati
Archivio Comunicati
Sei un giornalista?

Richiedi l’iscrizione al nostro canale Telegram privato per ricevere tutte le notizie in anteprima