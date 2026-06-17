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Bankitalia conferma Lombardia è motore dell’economia italiana

immagine di operaia in una azienda produttrice di filati: la Lombardia si conferma motore dell'economia italiana.

Fontana: produciamo oltre un quinto del Pil nazionale

“Il rapporto di Bankitalia conferma il ruolo trainante della Lombardia, motore dell’economia italiana. Un riconoscimento all’impegno quotidiano di donne e uomini, delle istituzioni e della politica che hanno l’obiettivo di far crescere il benessere dei cittadini e alimentare con azioni di governo mirate lo sviluppo delle imprese”. Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana commenta il rapporto annuale della Banca d’Italia ‘L’Economia della Lombardia’  secondo cui nel 2025  la Regione è cresciuta dello 0,7 per cento, con l’occupazione aumentata dello 0,6 per cento e il tasso di disoccupazione sceso al 3,0 per cento.

Fontana: Lombardia motore economia d’Italia e d’Europa

foto generica presidente fontana che commenta ruolo di Lombardia come locomotiva dell'economia d'Italia

Tra i trend più significativi dell’analisi, che evidenzia il ruolo della Lombardia come motore dell’economia d’Italia, il ritorno alla crescita della produzione manifatturiera, l’aumento delle esportazioni, soprattutto verso gli Usa. “Ci confermiamo la locomotiva d’Italia e – prosegue il presidente con una punta d’orgoglio – anche d’Europa, visto che produciamo oltre un quinto del Pil (Prodotto interno lordo) del Paese e abbiamo consolidati rapporti commerciali anche in altri continenti, frutto delle nostre missioni istituzionali”.

Investimenti in tecnologia n aumento

Il governatore della Lombardia si sofferma inoltre su un altro dato significativo: nel 2025 la metà delle imprese ha investito in tecnologie digitali avanzate e, nell’industria in senso stretto, un’impresa su tre utilizza già tecnologie di automazione robotica. “Da sempre sosteniamo il sistema delle imprese e gli investimenti in innovazione tecnologica – conclude il presidente Fontana – avendo reso ormai prassi consolidata il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca alle aziende per renderle ancora più competitive nello scenario mondiale”.

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