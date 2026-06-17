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Presidente Fontana ai maturandi: la Lombardia è al vostro fianco

Un ragazzo alle prese con la maturità in Lombardia

Messaggio del governatore agli studenti

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rivolto un augurio agli studenti per la prima prova degli esami di maturità del 2026.

“Cari maturandi – ha detto il governatore in un video postato sui suoi profili social – domani è il 18 giugno ed è per voi un giorno speciale. il giorno della prima prova. Date il meglio: dimostrate la vostra preparazione, la vostra capacità critica e la vostra maturità personale. Ricordatevi che in questo percorso non siete stati soli, libri, appunti, nuove tecnologie, ma soprattutto genitori, insegnanti, amici e compagni di scuola. Si cresce insieme, si cresce come comunità. La Lombardia è orgogliosa di voi ed è al vostro fianco”.

“Siate decisi e coraggiosi – ha concluso Fontana – queste prove sono l’occasione più bella per mostrare la vostra crescita dopo cinque anni di scuola superiore. Ragazze e ragazzi, buona maturità”.

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