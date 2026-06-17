Presidente Fontana ai maturandi: la Lombardia è al vostro fianco

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha rivolto un augurio agli studenti per la prima prova degli esami di maturità del 2026.

“Cari maturandi – ha detto il governatore in un video postato sui suoi profili social – domani è il 18 giugno ed è per voi un giorno speciale. il giorno della prima prova. Date il meglio: dimostrate la vostra preparazione, la vostra capacità critica e la vostra maturità personale. Ricordatevi che in questo percorso non siete stati soli, libri, appunti, nuove tecnologie, ma soprattutto genitori, insegnanti, amici e compagni di scuola. Si cresce insieme, si cresce come comunità. La Lombardia è orgogliosa di voi ed è al vostro fianco”.

“Siate decisi e coraggiosi – ha concluso Fontana – queste prove sono l’occasione più bella per mostrare la vostra crescita dopo cinque anni di scuola superiore. Ragazze e ragazzi, buona maturità”.