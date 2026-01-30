La Lombardia è stata ufficialmente nominata ‘Regione d’Onore 2026‘ dalla National italian american foundation (Niaf), una delle più autorevoli istituzioni negli Stati Uniti impegnate nella promozione della cultura e dell’eredità italiana nel mondo.

Il riconoscimento celebra il ruolo centrale della Lombardia come motore economico d’Italia. E anche come territorio capace di coniugare tradizioni secolari e innovazione, dall’eccellenza manifatturiera alla creatività culturale. Dalla leadership mondiale di Milano nel campo della moda e nella finanza, alla liuteria di Cremona con i celebri violini Stradivari. Fino ai grandi marchi che hanno portato l’eccellenza lombarda nel mondo, come Campari, Auricchio e Riso Scotti.

Il meglio che l’Italia sa offrire

“La Lombardia – ha dichiarato Robert Allegrini, presidente e ceo di Niaf – rappresenta il meglio di ciò che l’Italia offre a livello globale una straordinaria fusione di storia e dinamismo che attraversa i secoli. Dall’arte medievale alla leadership economica contemporanea, dalle specialità gastronomiche come il Gorgonzola, ai brand che incarnano l’eccellenza italiana nel mondo la Lombardia esprime pienamente il carattere del nostro Paese”.

Tradizione artigianale e innovazione

Il presidente della Regione Lombardia ha espresso grande soddisfazione.

“Siamo onorati – ha dichiarato Attilio Fontana – di questo riconoscimento. La Lombardia è una terra in cui la tradizione artigianale convive con le tecnologie più avanzate. Un luogo in cui laghi e montagne ispirano artisti e imprenditori che continuano a contribuire alla crescita culturale ed economica dell’Italia“.

Collaborazione e dialogo

“Da sempre – ha commentato il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo – consideriamo gli Stati Uniti uno dei nostri partner strategici principali. Fin dall’inizio della legislatura abbiamo infatti lavorato con continuità per rafforzare le relazioni a livello subnazionale con diversi Stati federati. Lo abbiamo fatto attraverso la missione istituzionale del 2024 a Washington D.C. in Indiana e in Illinois, e con le visite in Lombardia del governatore della Florida Ron DeSantis e del segretario al Commercio della Florida, J. Alex Kelly. La nomina a ‘Regione d’Onore 2026’ si inserisce in un percorso già solido di collaborazione e dialogo. Questo conferma il ruolo della Lombardia come un ponte privilegiato tra Italia e Stati Uniti“.

La nomina della Lombardia a ‘Regione d’Onore 2026’ della Niaf, assume un valore simbolico ancora più forte nell’anno delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. I giochi sono in programma dal 6 al 22 febbraio, con la cerimonia di apertura allo Stadio San Siro di Milano. In occasione dei Giochi, il consiglio direttivo Niaf sarà presente in Italia, ospite di Regione Lombardia, per partecipare all’evento inaugurale. Tornerà nel mese di maggio per incontri istituzionali con i rappresentanti regionali.

La più rilevante di Italia

Con un contributo pari a circa il 20% del Pil nazionale, la Lombardia si conferma come la regione economicamente più rilevante d’Italia. Sede della Borsa Italiana e di un tessuto produttivo che unisce multinazionali, imprese familiari storiche, botteghe artigiane e innovazione tecnologica. Dalle incisioni rupestri della Val Camonica, patrimonio Unesco, ai Navigli progettati da Leonardo, fino alle Alpi e ai grandi laghi, la Lombardia racconta una storia millenaria che continua a guardare al futuro.

‘Regione d’Onore Niaf 2026’ alla Lombardia

Nel corso del 2026, Niaf celebrerà la Lombardia come simbolo dell’identità italiana nel mondo e come ponte culturale ed economico con le comunità italoamericane.

In particolare, sarà protagonista anche del programma educativo ‘Ambassador Peter F. Secchia voyage of discovery‘, che prevede due vacanze studio della durata di 14 giorni, destinati a studenti americani. Il percorso toccherà alcuni dei luoghi simbolo della Regione: dall’Ultima Cena di Leonardo da Vinci a Milano, a Bergamo Alta, da Mantova rinascimentale ai laghi lombardi, valorizzando un patrimonio artistico e paesaggistico unico.

La Regione sarà inoltre al centro dei principali eventi Niaf del 2026, tra cui il Gala di New York, in programma il 23 aprile. E anche il 51° Gala Anniversary di Washington D.C. in programma il 17 ottobre, oltre a essere protagonista della rivista ‘Ambassador‘ e delle attività di comunicazione sui canali social della Fondazione.