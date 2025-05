In Regione la mostra fotografica sui siti Unesco della Lombardia

Inaugurata a Palazzo Lombardia la mostra fotografica ‘Ingegno e bellezza: i siti UNESCO della Lombardia‘, un viaggio immersivo attraverso gli scatti di Renato Cerisola fra le eccellenze storiche e culturali della Regione, riconosciute come patrimonio dell’umanità. All’inaugurazione della mostra, a ingresso libero, realizzata da Regione Lombardia con il contributo del Ministero della Cultura, ha partecipato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

Siti Unesco in Lombardia, la mostra a Spazio IsolaSET

“Nel giorno della Festa della Lombardia – ha affermato l’assessore Francesca Caruso – inauguriamo non solo una mostra che abbiamo fortemente voluto, ma un’idea di Regione che guarda al futuro. ‘Ingegno e bellezza’ è molto più di un titolo: è la sintesi perfetta della nostra identità, fatta di equilibrio tra lavoro e arte, concretezza e visione”.

“Le fotografie di Renato Cerisola – ha continuato Caruso – raccontano i siti UNESCO della nostra regione con uno sguardo nuovo. Ma, soprattutto, capace di coglierne l’anima e non semplicemente l’immagine da cartolina. Un progetto corale, che ha coinvolto territori, istituzioni e comunità, custodi di un patrimonio che è orgoglio della nostra Regione”.

Caruso: mostra itinerante per accrescere consapevolezza

“L’esposizione – ha proseguito Caruso – sarà itinerante e dopo la prima tappa nella sede della Regione sarà allestita nelle diverse province della Lombardia, affinché tra gli stessi lombardi possa crescere la consapevolezza di vivere in una terra unica che sa offrire tesori artistico-culturali e paesaggistici di grandissimo pregio”.

“La mostra – ha concluso Caruso – è parte integrante di un più ampio progetto che stiamo mettendo in campo per valorizzare i siti Unesco: promuoverli significa anche potenziare l’attrattività dei singoli territori a beneficio dell’economia locale”.

La mostra: i siti Unesco della Lombardia

I siti Unesco della Lombardia coinvolti nel progetto fotografico sono 10:

L’Arte rupestre della Valle Camonica;

La Chiesa e il convento Domenicano di Santa Maria delle Grazie con il ‘Cenacolo’ di Leonardo da Vinci;

Crespi d’Adda;

I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia;

La Ferrovia Retica nel paesaggio dell’Albula e del Bernina;

Mantova e Sabbioneta;

Monte San Giorgio;

I Longobardi in Italia: i luoghi del potere;

I siti palafitticoli preistorici dell’arco Alpino;

Bergamo e le opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo: Stato da Terra – Stato da Mar Occidentale.

Sono sette i temi della mostra per un totale di 50 foto insieme a oggetti messi a disposizione dai siti UNESCO: particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità del percorso espositivo, con la realizzazione di immagini e didascalie tattili per il pubblico di non vedenti e ipovedenti, realizzate in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano.

‘Ingegno e bellezza: i siti Unesco della Lombardia’

La mostra è allestita nello Spazio IsolaSET (via Galvani, 27 – Milano). È visitabile con ingresso libero e gratuito fino al 24 giugno 2025, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 18.