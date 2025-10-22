Logo Regione Lombardia

LNews-MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO, ASSESSORE CARUSO: DA REGIONE 100.000 EURO PER LE ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

(LNews – Milano, 22 ott) Regione Lombardia assicura il suo contributo alle attività in programma per la celebrazione del Giorno della Memoria 2025. La Giunta regionale ha approvato su proposta dell’assessore alla Cultura Francesca Caruso uno stanziamento di 100.000 euro a favore della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano.

“Con questo intervento – ha sottolineato l’assessore Caruso – Regione Lombardia rinnova il proprio impegno nel sostenere la memoria e nel promuovere la conoscenza della storia soprattutto tra le giovani generazioni. Il Memoriale della Shoah di Milano rappresenta un luogo di profonda riflessione e di alto valore educativo, che consente a studenti e cittadini di comprendere le radici della nostra democrazia e l’importanza di contrastare ogni forma di intolleranza e discriminazione. Valorizzare queste attività significa rafforzare la cultura del ricordo come patrimonio condiviso di tutti”.

La Fondazione ha programmato per la restante parte dell’anno mostre temporanee, eventi pubblici, attività educative e visite guidate destinate a visitatori e studenti. Regione Lombardia è socio fondatore della Fondazione Memoriale della Shoah e negli anni ha contribuito al completamento della biblioteca, del centro studi e degli allestimenti permanenti. (LNews)

sib

Scarica PDF
