Regione e CIP insieme per lo sport delle persone con disabilità

Regione Lombardia e Comitato italiano paralimpico (Cip) hanno sottoscritto oggi l’accordo di collaborazione per la realizzazione del progetto dedicato all’avviamento allo sport e alla promozione della pratica sportiva delle persone con disabilità. L’intesa, firmata dal sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi e dal presidente del Cip Marco Giunio De Sanctis, prevede un finanziamento regionale di 65.000 euro per dare continuità a un progetto avviato nel 2019 e già consolidato sul territorio regionale.

Sottosegretario Picchi: lo sport come diritto di cittadinanza e leva di inclusione

“Grazie al progetto di avviamento allo sport realizzato con il Cip – ha sottolineato il sottosegretario Picchi – Regione Lombardia non solo sostiene oltre 100 percorsi individuali dedicati a persone con diverse abilità, ma accompagna ogni partecipante verso una pratica motoria continuativa capace di valorizzarne le potenzialità. Lo sport è uno strumento straordinario per accrescere la consapevolezza di sé, rafforzare l’autostima e favorire l’indipendenza. È un percorso costruito grazie alla collaborazione tra istituzioni, movimento paralimpico e associazionismo sportivo”.

“Regione Lombardia – ha proseguito Picchi – crede profondamente nello sport come diritto di cittadinanza e leva di inclusione. Lo abbiamo dimostrato anche durante i Giochi Paralimpici Milano Cortina 2026, un momento straordinario non solo di sport, ma di civiltà. Questo strumento ne rappresenta una legacy importante”.

Lombardia come esempio nazionale di attività paralimpica

“Nelle Paralimpiadi – ha evidenziato De Sanctis – abbiamo visto una volta di più che lo sport è essere ‘atleti’. I paralimpici non devono essere chiamati né eroi né antieroi, ma semplicemente atleti, alla stregua dei colleghi olimpici. Dopo che il sipario delle paralimpiadi cala, dobbiamo tenere accesi i riflettori sullo sport paralimpico. In questo quadro, la Lombardia è una Regione importantissima perché sviluppa una attività sportiva enorme, con una grossa parte paralimpica. Quello che facciamo qui in Lombardia può fungere da esempio, da pilota al resto d’Italia”.

Percorsi sportivi individuali orientati al tesseramento

Il progetto prevede il finanziamento di 109 percorsi sportivi individuali della durata di 30 ore ciascuno, da svolgersi presso società sportive paralimpiche lombarde. Ogni partecipante sarà accompagnato verso la disciplina più adatta alla propria condizione, con l’obiettivo di favorire non solo l’avvicinamento alla pratica sportiva, ma anche il successivo tesseramento presso una società affiliata, affinché l’esperienza possa proseguire nel tempo.

L’iniziativa è rivolta a persone con disabilità che non abbiano mai praticato attività sportiva organizzata, non siano già tesserate e siano idonee alla pratica sportiva non agonistica. Il progetto finanzia direttamente il percorso della persona con disabilità, ponendo il cittadino al centro dell’intervento.

Un progetto consolidato sul territorio lombardo

Alla firma è intervenuto anche il presidente del Comitato italiano paralimpico regionale della Lombardia, Pierangelo Santelli, raccontando come “nell’edizione 2024/2025 sono stati finanziati, oltre ai 100 corsi iniziali previsti dal progetto, 9 corsi aggiuntivi da regione Lombardia e 30 corsi aggiuntivi dal comitato paralimpico, per un totale di 139: il numero più ampio dall’inizio del progetto”. Dal 2019 al 2026 sono stati attivati complessivamente 662 percorsi di avviamento allo sport.

Consegna delle onorificenze agli atleti paralimpici

Nel corso della cerimonia, il sottosegretario Federica Picchi e il presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis hanno consegnato le onorificenze conferite dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tre atleti paralimpici: René De Silvestro, Federico Pelizzari e Martina Vozza. Un momento particolarmente significativo che ha voluto rendere omaggio ai risultati sportivi raggiunti dai tre atleti e ai valori di impegno e determinazione di cui sono ambasciatori.