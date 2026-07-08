Le immagini diagnostiche sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Il progetto sperimentale è partito dall’Asst del Garda e successivamente sarà esteso alle altre strutture sanitarie della Lombardia

Regione Lombardia ha avviato il potenziamento dei servizi del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0), introducendo la pubblicazione diretta delle immagini radiologiche e diagnostiche. Il nuovo servizio consente sia ai cittadini sia ai professionisti sanitari di accedere in tempo reale agli esami specialistici ambulatoriali, inizialmente per le aree di radiologia e medicina nucleare (per esempio TC, risonanza magnetica, radiografie, Pet, scintigrafie, Moc), cardiologia ed endoscopia, con l’obiettivo di estendere progressivamente la funzione a tutte le specialità che utilizzano immagini in formato standard Dicom.

La fase operativa è già iniziata sul territorio lombardo. L’Asst del Garda è stato il primo Ente Sanitario pubblico ad avviare la pubblicazione delle immagini il 18 giugno 2026. Successivamente si sono attivate le prime strutture private accreditate coinvolte tra cui la Fondazione Poliambulanza di Brescia. Ad oggi, sono già state archiviati con successo oltre 10.000 studi diagnostici, che risultano regolarmente pubblicati sul Fascicolo Sanitario Elettronico e consultabili dagli utenti e dai medici.

Il cronoprogramma prevede l’inclusione di un gruppo pilota entro il mese di luglio 2026, con il coinvolgimento dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dell’Asst Spedali Civili di Brescia e dell’Asst Franciacorta.

Nel secondo semestre del 2026 si procederà con l’attivazione di Fondazione Irccs Policlinico di Milano, Asst Niguarda di Milano, Asst Valtellina, Asst Lodi, Asst Lecco e Asst Fatebenefratelli-Sacco di Milano, proseguendo poi in modo graduale con tutti gli altri Enti Sanitari pubblici e privati del territorio.

L’intervento si colloca all’interno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Gli Enti Sanitari pubblici e privati accreditati hanno adeguato i propri sistemi applicativi per trasformare la documentazione sanitaria prodotta durante le attività diagnostiche e assistenziali dal classico formato Pdf a un ‘dato strutturato’ nel formato nazionale CDA2. Questa transizione apre nuovi scenari per la gestione delle informazioni cliniche: l’adozione dell’ ‘Ecosistema dei dati sanitari’ a livello centrale e dei ‘Clinical data repository’ a livello locale permette infatti di elaborare e consultare i dati in modo controllato, efficace e sicuro.

Per supportare il servizio, Regione Lombardia, per il tramite di ARIA S.p.A., ha implementato una nuova infrastruttura centralizzata basata su un sistema Vna (Vendor neutral archive) regionale. Questa piattaforma assicura la disponibilità permanente delle immagini degli esami, garantendo l’accesso autonomo nel pieno rispetto delle normative sulla privacy. l’adozione del sistema Vna consentirà inoltre agli Enti Sanitari di semplificare le procedure di consegna della documentazione ai pazienti, con conseguenti risparmi sia sul piano economico che su quello organizzativo.

Oltre alla digitalizzazione degli esami correnti, il progetto regionale prevede il recupero e la progressiva pubblicazione delle immagini diagnostiche prodotte dalle strutture negli anni passati, così da mettere a disposizione un patrimonio informativo il più completo possibile. L’elenco degli Enti Sanitari via via attivati sarà costantemente aggiornato e consultabile direttamente sul portale del Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia.

“Un salto di qualità fondamentale per la nostra sanità – ha commentato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – e un tassello cruciale nel percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso. Un’operazione strategica che migliora in modo stabile la sicurezza delle informazioni e l’accessibilità dei servizi per tutti i cittadini lombardi. Mettiamo i professionisti sanitari nelle condizioni di condividere ed elaborare i dati clinici in tempo reale, ottimizzando i costi aziendali e migliorando sensibilmente l’efficienza dei percorsi di cura sul nostro territorio”. (LNotizie)

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