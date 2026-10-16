Rafforzare le relazioni economiche e istituzionali, aprire nuove opportunità di investimento, favorire alleanze e consolidare la cooperazione nei settori strategici dell’innovazione: sono gli obiettivi della missione istituzionale negli Stati Uniti che porterà il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sottosegretario alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, tra Washington e Florida.

La missione si inserisce in una fase particolarmente significativa delle relazioni tra Lombardia e Stati Uniti. Da un lato, la designazione della Lombardia come Regione d’Onore 2026 da parte della National Italian American Foundation (Niaf), uno dei principali punti di riferimento della comunità italoamericana; dall’altro, l’attuazione dell’Intesa quinquennale di collaborazione sottoscritta nel 2025 con lo Stato della Florida, finalizzata a rafforzare la cooperazione economica, accademica, scientifica e tecnologica.

Missione Lombardia negli Stati Uniti per favorire alleanze: prima tappa Washington

La prima tappa sarà Washington. Qui in calendario incontri con rappresentanti delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e della ricerca. In programma uno Stakeholder Meeting presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti, un confronto con la Transatlantic Harmonic Foundation e un incontro con il Krach Institute for Tech Diplomacy, centro di riferimento internazionale sui temi della diplomazia tecnologica e dell’innovazione. La delegazione lombarda incontrerà inoltre la governatrice della Virginia e parteciperà all’Executive Breakfast promosso da AmCham Italy.

La missione coinciderà con gli appuntamenti annuali della National Italian American Foundation, che quest’anno celebrano la Lombardia come Regione d’Onore. Nel corso della permanenza negli Stati Uniti, il presidente Attilio Fontana riceverà anche il riconoscimento dell’Italpress Award.

Florida: focus su aerospazio e scienze della vita

La seconda parte della missione si svolgerà in Florida, partner strategico della Lombardia negli Stati Uniti. L’attenzione sarà rivolta in particolare ai comparti dell’aerospazio e delle scienze della vita, due ambiti nei quali entrambe le realtà esprimono eccellenze di livello internazionale. Sono previsti incontri con Space Florida e Boeing, visite alla Embry-Riddle Aeronautical University e confronti con istituzioni e operatori economici impegnati nello sviluppo del settore aerospaziale. Sul fronte biomedicale e della ricerca scientifica, la delegazione visiterà la University of Central Florida, il distretto dell’innovazione Lake Nona Medical City e il Diabetes Research Institute della University of Miami, dove incontrerà il professor Camillo Ricordi, tra i principali protagonisti della ricerca internazionale sul diabete.

In agenda figurano inoltre incontri con il Miami-Dade Beacon Council e con la Camera di commercio italo-americana del Sud-Est degli Stati Uniti, oltre a una tavola rotonda sulle opportunità di collaborazione tra Lombardia e Florida, organizzata con Select Florida e Florida International University.

Missione coinvolge sistema Lombardia per consolidare alleanze negli Usa

La delegazione comprende rappresentanti di alcune delle principali realtà economiche, scientifiche e accademiche lombarde. Tra i partecipanti figurano Confindustria Lombardia, Promos Italia, Lombardia Aerospace Cluster, Lombardia Energy Cleantech Cluster, Competence Center Made, Globus et Locus, Bracco, Dompé Farmaceutici e importanti atenei del territorio.

Fontana: Stati Uniti partner strategici

“Gli Stati Uniti rappresentano il nostro primo mercato al di fuori dell’Europa e un interlocutore strategico per lo sviluppo dell’economia lombarda”, sottolinea il presidente Attilio Fontana – “questa missione ci permette di rafforzare relazioni già consolidate e di aprire nuove opportunità di collaborazione nei settori più innovativi e ad alto valore aggiunto, confermando il ruolo della Lombardia come protagonista sulla scena internazionale”.

Cattaneo: la diplomazia dei territori produce risultati concreti

“Le relazioni internazionali – evidenzia il sottosegretario Raffaele Cattaneo – sono uno strumento concreto di sviluppo. Negli ultimi anni abbiamo costruito rapporti solidi con diversi Stati americani, in particolare con la Florida. Queste relazioni si traducono in occasioni di collaborazione. Che interessano università, imprese, centri di ricerca e istituzioni”.

“In un contesto nel quale l’interscambio tra Lombardia e Usa supera i 20 miliardi di euro – conclude -, continuare a investire nella diplomazia dei territori significa sostenere la competitività del nostro sistema economico”.