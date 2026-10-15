Una giornata dedicata al potenziamento dei servizi sanitari nel Lodigiano per l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso. Accompagnato dai vertici dell’Asst di Lodi, in testa il direttore generale Guido Grignaffini, ha inaugurato la sede ristrutturata della Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Uonpia) e la Casa di Comunità di Lodi, oltre all’Ospedale di Comunità di Casalpusterlengo.

A Lodi nuovi spazi per la neuropsichiatria e la Casa di Comunità

In viale Papa Giovanni XXIII è stata inaugurata la sede rinnovata dell’Uonpia, interessata da lavori su circa 1.000 metri quadrati, con un investimento regionale di un milione di euro. L’intervento ha permesso di ammodernare gli ambienti e gli impianti, migliorando la funzionalità e l’accoglienza degli spazi dedicati ai bambini e agli adolescenti.

In viale Savoia è aperta la Casa di Comunità, realizzata nell’ex Padiglione Maternità del complesso ospedaliero. La struttura si sviluppa su due piani, per circa 1.600 metri quadrati, ed è stata realizzata con un investimento complessivo superiore a 3 milioni di euro, di cui circa 1,48 milioni dal Pnrr e 1,56 milioni di risorse regionali.

La Casa di Comunità ospita il Punto Unico di Accesso (Pua), sportelli amministrativi e ambulatori specialistici. Particolare attenzione è riservata alle persone con patologie croniche e fragilità. Tra i servizi attivati figurano i teleconsulti con i medici di assistenza primaria e le televisite a domicilio con gli infermieri di famiglia e di comunità (IFeC), dedicate ai pazienti fragili che non possono raggiungere la struttura.

Casalpusterlengo, 20 posti letto nell’Ospedale di Comunità

Nel pomeriggio Bertolaso ha inaugurato l’Ospedale di Comunità di Casalpusterlengo, al secondo piano del blocco B del presidio ospedaliero di via Fleming. La struttura dispone di 20 posti letto accreditati, 10 dei quali attivati dallo scorso 25 maggio.

L’Ospedale di Comunità è destinato ai pazienti che, dopo un episodio acuto o il peggioramento di una patologia cronica, hanno bisogno di assistenza sanitaria e infermieristica, ma non necessitano di un ricovero ospedaliero ordinario e non possono essere assistiti adeguatamente a domicilio.

I lavori, finanziati con 1,68 milioni di euro del Pnrr, hanno consentito di riqualificare gli ambienti e migliorare il comfort e la funzionalità degli spazi.

Visita all’ospedale di Lodi e confronto con il territorio

Nel corso della giornata l’assessore ha visitato anche l’Ospedale di Lodi, dove ha approfondito le innovazioni tecnologiche introdotte, tra cui il nuovo angiografo. La visita si è conclusa a Codogno – preceduta da una tappa in ospedale per vedere la nuova Risonanza Magnetica – con l’apertura del convegno ‘Asst incontra il territorio’, nella Sala Santelli del Municipio, presente anche l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi. L’incontro, quarta e ultima tappa del ciclo organizzato dall’Asst di Lodi, è dedicato alle novità e alle opportunità di cura offerte dal presidio ospedaliero di Codogno e al confronto con gli interlocutori del territorio.

Bertolaso: investimenti per migliorare l’assistenza territoriale

“La giornata di Lodi – ha detto l’assessore Bertolaso – conferma l’impegno di Regione Lombardia nel rafforzare la rete dei servizi sanitari sul territorio, investendo in strutture più moderne e in una maggiore integrazione tra ospedale e assistenza territoriale, con particolare attenzione ai bisogni dei cittadini più fragili. Abbiamo investito per rinnovare gli spazi dedicati alla neuropsichiatria infantile e rafforzare i servizi della Casa di Comunità”.

“A Casalpusterlengo, inoltre, con l’Ospedale di Comunità, mettiamo a disposizione 20 posti letto per accompagnare i pazienti nel percorso di recupero dopo la fase acuta ma anche, e soprattutto, per quei pazienti provenienti dal territorio con esigenze di assistenza e cura valutate dai Medici di Medicina Generale. Voglio ringraziare il personale – ha concluso Bertolaso – per lo spirito di servizio e l’attenzione ai pazienti, il direttore generale Guido Grignaffini e la direzione dell’Asst di Lodi”.