Parte giovedì 1 ottobre 2026 in Lombardia la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Nella prima fase la vaccinazione gratuita sarà rivolta alle categorie considerate prioritarie e maggiormente a rischio: donne in gravidanza, bambini e ragazzi dai 6 mesi ai 17 anni, persone over 60, cittadini fragili per condizioni di salute e lavoratori per i quali la vaccinazione è raccomandata, tra cui operatori sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Dal 12 ottobre 2026 vaccinazione antinfluenzale in Lombardia aperta a tutti

Dal 12 ottobre 2026 la vaccinazione antinfluenzale sarà aperta e gratuita per tutta la popolazione ed entreranno nella campagna anche le farmacie, per gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre per i minorenni e dal 26 ottobre per il resto della popolazione.

Bertolaso: obiettivo raggiungere il maggior numero possibile di persone

“La vaccinazione – ha sottolineato l’assessore al Welfare Guido Bertolaso – è uno strumento importante di prevenzione e di protezione, soprattutto per le persone più fragili. Anche quest’anno la Lombardia mette in campo una rete capillare, che coinvolge medici di medicina generale, pediatri, farmacie e centri vaccinali, per rendere la vaccinazione facilmente accessibile ai cittadini”.

“L’obiettivo – ha aggiunto Bertolaso – è raggiungere il maggior numero possibile di persone e rafforzare la protezione della nostra comunità. Per questo invitiamo i lombardi ad aderire alla campagna, a partire dalle categorie per le quali la vaccinazione è particolarmente raccomandata”.

La campagna parte dalle categorie prioritarie

Dall’1 ottobre 2026 saranno quindi i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ad avviare le somministrazioni nei propri ambulatori. Le categorie prioritarie comprendono donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60, persone fragili e le categorie professionali per le quali il vaccino è raccomandato.

Dal 12 ottobre 2026 la vaccinazione antinfluenzale sarà aperta a tutta la popolazione e entreranno nella campagna anche le farmacie, per tutti gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su, mentre i centri vaccinali saranno disponibili dal 12 ottobre 2026 per i minorenni e dal 26 ottobre 2026 per il resto della popolazione.

Per prenotare la vaccinazione sarà possibile rivolgersi al proprio medico o, a partire dall’1 ottobre 2026, utilizzare il portale regionale ‘PrenotaSalute‘.

Vaccinazione antinfluenzale in Lombardia, obiettivo aumentare le coperture

La campagna punta a rafforzare ulteriormente le coperture vaccinali, con particolare attenzione alla popolazione anziana. L’obiettivo indicato dal Ministero della Salute è raggiungere almeno il 75% degli over 65, mentre il 95% rappresenta il livello ottimale.

Nella campagna precedente, in Lombardia sono state somministrate complessivamente 2.270.000 dosi di vaccino antinfluenzale. In particolare, tra gli over 65 sono state effettuate circa 1,3 milioni di vaccinazioni.

Il 3 ottobre Open Day vaccinale a San Siro e sui territori

Sabato 3 ottobre 2026 si terrà allo stadio di San Siro un grande Open Day dedicato alla vaccinazione antinfluenzale. Dalle ore 9 alle ore 15, i cittadini, a partire dai 12 anni, potranno vaccinarsi in un’area dedicata all’interno dello Stadio, posizionata a pochi metri dal campo da gioco (prenotazioni dal 25 settembre 2026 su ‘PrenotaSalute’).

Nella stessa giornata si terranno inoltre Open Day vaccinali su tutto il territorio lombardo, per le modalità di accesso è possibile consultare la pagina web dedicata.