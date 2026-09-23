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Lombardia Notizie / Sicurezza e protezione civile

Regione Lombardia riconosce valore dei volontari di Protezione civile

In foto una volontaria di Protezione civile: in occasione della ricorrenza di San Pio si celebra la Giornata di ringraziamento

La Russa: volontari impegnati ogni giorno su prevenzione e sicurezza territorio

“Questa giornata è l’occasione per ribadire la nostra riconoscenza alle donne e agli uomini della Protezione civile che ogni giorno mettono tempo, energie e competenze al servizio della comunità. Volontari che intervengono non soltanto in caso di emergenza, ma che lavorano ogni giorno, lontano dai riflettori, anche sulla prevenzione e sulla sicurezza del territorio”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, intervenendo, a Milano, alla Giornata di ringraziamento della Protezione civile, celebrata in occasione della ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari.

Alle celebrazioni hanno partecipato anche l’assessore alle Opere pubbliche, Cura del territorio e Protezione civile del Comune di Milano Marco Granelli e la consigliera delegata alla Protezione civile di Città metropolitana di Milano Sara Bettinelli. Presenti anche i rappresentanti di tutte le Forze dell’ordine, Forze armate e Corpi dello Stato, organizzazioni di soccorso, oltre ai volontari della Protezione civile e di altri ambiti.

La Giornata di ringraziamento della Protezione civile nella ricorrenza di San Pio

“Celebrare questa giornata nel segno di San Pio, santo patrono dei volontari – ha aggiunto l’assessore La Russa – assume un significato particolare. La sua figura richiama valori come la solidarietà e l’attenzione verso chi ha bisogno, gli stessi valori che animano il mondo del volontariato. A tutti i volontari e agli operatori di Protezione civile va il ringraziamento di Regione Lombardia“.
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