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Sabato 28 marzo Open Day vaccinale contro l’HPV allo stadio San Siro

L’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, sottolinea l'importanza della prevenzione e della vaccinazione

Sabato 28 marzo lo Stadio San Siro torna a trasformarsi in un grande hub della salute. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, sottolinea l’importanza della prevenzione e della vaccinazione come strumenti fondamentali per la tutela della salute pubblica.

L’evento, organizzato da ATS Milano in collaborazione con ASST Fatebenefratelli Sacco, ASST Santi Paolo e Carlo e ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, si terrà dalle ore 9.00 alle 16.00 in un’area posizionata a pochi metri dal campo da gioco (accesso dal Gate 9). L’obiettivo è portare la sanità fuori dai luoghi convenzionali, raggiungendo i cittadini in uno dei simboli più iconici della città.

VACCINAZIONI E SCREENING – Il cuore della giornata sarà dedicato alla vaccinazione contro l’HPV (Papillomavirus), offerta gratuitamente a ragazze e ragazzi fino ai 26 anni. Oltre all’anti-HPV, i cittadini potranno accedere al vaccino antimeningococcico per gli adolescenti; richiami difterite-tetano-pertosse per gli adulti e vaccino contro pneumococco e herpes zoster per i soggetti a rischio e per gli over 65.

La vaccinazione contro l’HPV sarà disponibile in accesso libero oppure su prenotazione tramite il servizio online dell’ASST Fatebenefratelli Sacco
(https://vacc-prenotazioni.asst-fbf-sacco.it/) per adolescenti e giovani adulti fino a 26 anni, ma anche per le persone a maggior rischio di infezione, di età superiore.

Sarà inoltre possibile ricevere informazioni e prenotare direttamente gli screening oncologici (cervice uterina, mammella e colon-retto) e consultare esperti sui corretti stili di vita.

ASSESSORE BERTOLASO: Questo evento – ha dichiarato l’assessore Guido Bertolaso – in un luogo di passione e sport come San Siro, ci ricorda che la salute è il traguardo più importante da raggiungere. Portare i vaccini e la prevenzione tra la gente in modo semplice e accessibile, come abbiamo già fatto in passato, è la nostra strategia per proteggere le giovani generazioni e sensibilizzare tutta la popolazione. Invitiamo i cittadini a scendere in campo con noi: un piccolo gesto oggi può prevenire gravi patologie domani”.

MODALITÀ DI ACCESSO –  L’accesso alla giornata di prevenzione è possibile sia in modalità libera (fino a esaurimento posti) sia su prenotazione tramite i portali dedicati di Regione Lombardia e delle ASST competenti. Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di ATS Milano o il portale Wikivaccini. (LNews)

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