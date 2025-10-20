Logo Regione Lombardia

Vaccini antinfluenzali, superate 490.000 dosi. Open day al Pirellone

Una ragazza si è sottoposta al vaccino antinfluenzale

E' stato registrato un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024

Martedì 21 ottobre, e martedì 4 novembre, dalle ore 9 alle ore 14, in collaborazione con ASST Nord Milano, si terrà a Palazzo Pirelli l’open day vaccinale gratuito per vaccino antinfluenzale, antipneumococcico e anti-Covid. L’accesso è libero, ingresso da piazza Duca D’Aosta.

Vaccino antinfluenzale, le somministrazioni  al 19 ottobre

Al 19 ottobre 2025 sono state somministrate 490.041 dosi di vaccino antinfluenzale in Lombardia, con un incremento di 23.787 somministrazioni rispetto allo stesso periodo del 2024 (466.254).​

I dati per singola provincia

Somministrazioni per provincia (influenza)
Milano: 162.577​

Brescia: 69.436​

Bergamo: 52.842​

Monza Brianza: 47.077​

Varese: 41.708​

Como: 30.068​

Pavia: 19.105​

Cremona: 16.519​

Lecco: 15.968​

Mantova: 14.295​

Lodi: 13.529​

Sondrio: 6.917​.

