Inaugurata a Desenzano del Garda la passeggiata sul lungolago

Sempre più attrattivo e fruibile il lungolago di Desenzano del Garda (Brescia). Con il terzo e ultimo lotto dei lavori è ultimata la passeggiata lunga circa 200 metri che collega il centro storico e la spiaggia del Desenzanino. L’intervento ha comportato un investimento complessivo di 3,14 milioni di euro, di cui 1,25 milioni finanziati da Regione Lombardia. All’inaugurazione è intervenuto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi.

“Su quest’opera – ha sottolineato Terzi – abbiamo compiuto uno sforzo rilevante in quanto, dopo l’avvio nel 2021, si completa oggi con la riqualificazione del lungolago cittadino sul versante nord-ovest, nel tratto compreso tra via Gramsci e vicolo delle Lavandaie”.

Da Regione 3,5 milioni per la riqualificazione del lungolago di Desenzano del Garda

L’intervento complessivo, suddiviso in tre lotti, il primo dei quali inaugurato nel 2021 e il secondo lo scorso anno, è stato realizzato non solo con risorse del bilancio regionale, ma anche con il contributo del Comune di Desenzano del Garda e dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. Il valore totale della riqualificazione supera gli 8,3 milioni di euro, di cui 3,5 milioni di euro finanziati da Regione Lombardia.

Terzi: creati spazi per il passeggio, aree verdi, sedute e luoghi di sosta

“Si tratta di un’opera attesa da anni – ha evidenziato l’assessore – che si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione di Desenzano del Garda, oggi tra le destinazioni più attrattive della Lombardia. La valorizzazione del demanio lacuale, unita ad altri investimenti come quelli dei servizi di navigazione laghi o legati alla ciclovia del Garda, sostiene lo sviluppo socioeconomico dei nostri territori, rendendoli sempre più attrattivi e accessibili”.

“Con la creazione di spazi per il passeggio, aree verdi, sedute e luoghi di sosta – ha proseguito l’assessore – la passeggiata si configura come una vera e propria piazza sospesa sull’acqua, integrata con il percorso esistente e con il centro balneare del Desenzanino”.

Qualità architettonica e sicurezza urbana

Particolare attenzione è dedicata alla qualità architettonica e paesaggistica dell’opera, con l’utilizzo di materiali tipici del territorio gardesano, alla sostenibilità, con un nuovo impianto di illuminazione led, e alla valorizzazione della storica discesa a lago ‘delle Lavandaie’.

Oltre all’aspetto estetico, l’opera riveste anche un’importante funzione strategica di sicurezza urbana e ambientale. L’ampliamento della banchina consente infatti di mitigare gli effetti del moto ondoso lacustre, allontanando il punto di frangimento delle onde dalla carreggiata. Un beneficio concreto anche per pedoni e ciclisti, che possono oggi contare su percorsi più sicuri e maggiormente fruibili lungo tutto il tratto interessato dalla riqualificazione.