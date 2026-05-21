Sbloccate le risorse per il prolungamento di M5 e M1 verso Monza

“Dalla Conferenza Unificata, tenutasi giovedì 21 maggio 2026 a Roma, è arrivata la conferma dello sblocco di risorse pari a oltre 576 milioni di euro per il prolungamento della linea M5 verso Monza, che consentiranno di avviare la gara per la realizzazione dell’opera, finanziata con importanti risorse regionali per 293 milioni di euro. Con lo stesso provvedimento sono previsti ulteriori 78 milioni di euro per il prolungamento della linea M1: nello specifico si tratta di 8 milioni di euro che serviranno per far ripartire i lavori del prolungamento Sesto FS-Monza Bettola e i restanti 70 milioni di euro che saranno usati per costruire il deposito per il prolungamento verso Baggio”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, in merito al decreto relativo al trasporto rapido di massa su cui è arrivata l’intesa in sede di Conferenza Unificata a Roma. Il provvedimento ha confermato lo stanziamento di importanti risorse per il potenziamento delle linee metropolitane M5 e M1, prolungandole fino a Monza.

Oltre 654 milioni per il prolungamento delle linee M5 e M1 fino a Monza

“Un risultato importante – ha sottolineato l’assessore – raggiunto anche grazie al contributo di Regione Lombardia, ma il cui merito va senza dubbio all’impegno e all’attenzione del ministro Matteo Salvini e al lavoro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha riallocato ingenti risorse, oltre 654 milioni di euro, verso la Lombardia”.

“Risorse fondamentali – ha concluso – per portare a compimento opere strategiche e indispensabili per l’efficientamento e il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa nel nodo milanese, con ricadute positive sulla mobilità e vivibilità. L’approvazione del provvedimento segna un passaggio decisivo: è necessario adesso accelerare con l’iter necessario per realizzare le opere infrastrutturali”.